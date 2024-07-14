聽新聞
test
0:00 / 0:00
邱議瑩表態參選高雄市長 許智傑：我也會朝此方向評估
2026年高雄市長選情激烈，國民黨立委柯志恩參選態勢底定，民進黨繼在地立委林岱樺、賴瑞隆後，邱議瑩今早鬆口稱，有意爭取下屆高雄市長提名。民進黨立委許智傑也說，「我自己也會朝這方向審慎評估思考」，相信民進黨最終會整合出最大公約數，爭取最後的勝利。
高雄屬於民進黨大本營，各陣營無不躍躍欲試，林岱樺早在今年2月率先於高雄市商業會新春餐會中正式表態參選下屆市長，許智傑3月出席雄中餐會時也提到「不排除往下屆高雄市長方向努力」，賴瑞隆則在6月參與新世代教育基金會頒贈典禮時正式表態。
前總統陳水扁今早在廣播節目專訪邱議瑩，邱議瑩訪談時提到，她會認真思考、往此方向邁進，更強調「我不是新潮流，不是任何派系，我也不是孤鳥，可以跟所有同事共同合作，有信心當好高雄隊隊長」。
許智傑對此指出，民進黨內優秀人才輩出，邱議瑩也是相當優秀的人選，許智傑重申「我自己也會朝這方向審慎評估思考」，他說，民進黨內是競合關係，不管現階段如何競爭，將來都會整合出最大公約數，爭取最後的勝利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言