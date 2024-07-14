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邱議瑩表態參選高雄市長 許智傑：我也會朝此方向評估

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨籍立委許智傑。圖／本報系資料照片
民進黨籍立委許智傑。圖／本報系資料照片

2026年高雄市長選情激烈，國民黨立委柯志恩參選態勢底定，民進黨繼在地立委林岱樺、賴瑞隆後，邱議瑩今早鬆口稱，有意爭取下屆高雄市長提名。民進黨立委許智傑也說，「我自己也會朝這方向審慎評估思考」，相信民進黨最終會整合出最大公約數，爭取最後的勝利。

高雄屬於民進黨大本營，各陣營無不躍躍欲試，林岱樺早在今年2月率先於高雄市商業會新春餐會中正式表態參選下屆市長，許智傑3月出席雄中餐會時也提到「不排除往下屆高雄市長方向努力」，賴瑞隆則在6月參與新世代教育基金會頒贈典禮時正式表態。

前總統陳水扁今早在廣播節目專訪邱議瑩，邱議瑩訪談時提到，她會認真思考、往此方向邁進，更強調「我不是新潮流，不是任何派系，我也不是孤鳥，可以跟所有同事共同合作，有信心當好高雄隊隊長」。

許智傑對此指出，民進黨內優秀人才輩出，邱議瑩也是相當優秀的人選，許智傑重申「我自己也會朝這方向審慎評估思考」，他說，民進黨內是競合關係，不管現階段如何競爭，將來都會整合出最大公約數，爭取最後的勝利。

民進黨 邱議瑩

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