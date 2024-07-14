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僑委會徐佳青：加強全球僑胞連結 打造經濟日不落國

中央社／ 洛杉磯13日專電

僑務委員會委員長徐佳青訪美，接受中央社訪問強調，僑委會致力與全球僑胞緊密連結，打造總統賴清德提出的「經濟日不落國」願景。

徐佳青6月20日起走訪北美東西岸大城市25天，今天在洛杉磯結束訪美行程，晚間搭機返國。徐佳青去年1月接任僑委會委員長，今年5月20日新內閣上任，獲得留任。這是她以新內閣成員身分首次訪美。

徐佳青回顧這趟行程，體會到美國、加拿大和台灣都是移民社會，擁有很強的創新能力，美國新創公司的能量是全球第一，台灣的創新能力也獲得全球第四的評比，這樣的成果，都來自於自由民主社會的沃土。

徐佳青觀察到，新一代台裔美國人積極參與僑界活動，扮演橋梁的角色，無論是在商業經濟、文化教育或科技領域，不同專業上與不同族裔美國人合作，讓台美關係深化不只在政府之間，更是一種有機的發展。

徐佳青表示，全世界24小時的時區都有僑胞，有僑胞在的地方，無論發展事業、學術研究都很努力打拚；總統賴清德上任之後，要求僑委會與全球僑胞緊密連結，打造台灣成為「經濟日不落國」。

徐佳青今天在洛杉磯華僑文教中心出席「海外青年文化大使」（FASCA）與「台灣青年海外搭僑計畫」的交流活動，美國出生長大的新一代僑民和來自台灣的參訪學子互動交流。

徐佳青表示，前總統蔡英文任內開始，僑委會就推動台灣人才的培育，加強國際競爭力；僑委會提供平台，擔任橋梁，讓台灣學子透過僑界與國際接軌。

此外，僑委會推動的台灣華語文學習中心（TCML）在歐洲和美國推動華語教學，徐佳青表示，此行得知跨國大公司與台灣華語文中心合作，希望把台灣的華語教學引進到企業，例如在Google已經開完一個學期的課，蘋果（Apple）也有意跟進。

僑委會 徐佳青 美國

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