立法院將休會 林右昌：反濫權護民主宣講不停止

民進黨秘書長林右昌今天表示，立法院本會期將休會，但反濫權護民主宣講不會在7月16日就結束，這是持久戰的長期抗爭，中央及地方黨公職仍會持續深入全台基層宣講。

民進黨立法委員李坤城在新北市三重舉辦反濫權護民主宣講活動，包括民進黨秘書長林右昌、發言人吳崢、新北市黨部主委蘇巧慧及立委沈伯洋、郭昱晴等人都出席，現場吸引爆滿民眾參與，氣氛熱烈。

林右昌表示，這屆新國會成立時，剛開始朝野政黨理性並照程序走，法案會經討論後形成共識，但在傅崐萁接任國民黨團總召並率團訪問中國回台後就變了。

他表示，中共對台灣野心不會因哪個政黨執政而改變，但手段和策略會有不同，扁政府時中國用砲彈，馬政府用銀彈，蔡政府是飛彈、砲彈加銀彈，現在總統賴清德任期是飛彈、砲彈、銀彈、滲透、認知作戰等還加上法律戰，也讓立法院成為守護台灣的最前線。

林右昌表示，立法院將休會，但8月底可能會召開臨時會，9月1日後就開議，因此，黨籍立委問政上是一戰又一戰，這場持久戰應該會長期抗爭到2028年止。因此，反濫權護民主宣講不會在7月16日就結束，他會持續帶領中央及地方黨公職深入全台基層宣講，面對立法院新民主危機，拜託大家都能挺身而出。

蘇巧慧表示，新國會誕生後，國民黨、民眾黨藍白聯手，如同國會一黨獨大的權力，把立法院變成太上院，這就是國會擴權，所以要更努力接近人民，把民進黨想法、守護民主想法，讓更多人知道。