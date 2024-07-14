藍國會改革說明會 謝龍介評辦燦案：一個碗蓋好幾個白賊

國民黨國會改革台南場說明會今天吸引400多人參加，擠滿活動中心；立委兼黨部主委謝龍介說，過去國民黨在立院人多、人少都輸，現在人民站在一起就不會輸。對於鄭文燦涉嫌收賄遭羈押案，他說，不要一個碗蓋好幾個白賊。

台南場改革說明會在北區振興里活動中心舉行，市議員王家貞、許至椿等人都來助講，謝龍介陪黨主席朱立倫到場時，現場高喊反黑金、反貪汙。謝龍介說，國家要愈來愈好，就要保持改革動力，「絕對權力、絕對腐化」，他說，在同一位置坐久了，就有可能勾結愈來愈深，因此，必須要有監督力量的單位來制衡。

謝說，過去國民黨一黨獨大，因此民進黨一再要求立委要有調查權，但民進黨執政8年多來，反而反對立委有調查權，因此，必須必須有約束的力量，執政者更需自律。但遺憾的是目前執政黨的權力已大到無法無天，這次國民黨與民眾黨合作，用過半力量監督中央執政權。謝批，總統賴清德在520說3黨過半是人民有智慧的選擇，但國會改革法案通過後，卻說違憲，要請大法官釋憲。

謝龍介強調，說改革非針對民進黨，4年後國民黨執政，一樣要接受監督。他指鄭文燦案蓋了7年才辦，但希望不是，「一個碗蓋了好幾個白賊」。對於賴總統辦鄭文燦案，謝龍介給賴按個讚，但也希望不是以此為打擊異類的工具。

謝說，資訊化時代，每個人都是電視台，把不公不義的事傳出去，就可形成社會壓力，讓檢調揪出不法。