美國內部矛盾與衝突加劇 學者：川普遇刺即警訊
美國前總統川普13日在造勢中遭遇槍擊刺殺，雖目前刺殺動機不明，學者指出，美國的強大世人皆知，但社會中階級、貧富、種族等各種衝突也與日俱增，這次的川普遇刺事件是個警訊，今天槍手瞄準的是川普，明天可能就輪到拜登。
銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，「美國夢」本來是世人所稱羨，近年來卻在全球瘋狂布局，收割最大政治利益。這兩年地緣政治衝突中，例如俄烏、以巴甚至台海等，背後有美國積極參與的身影。或許在美國某些人士眼裡，透過戰爭火中取粟可以獲得國家安全和利益，然而隨著美國在全球政經體系的影響力逐漸邊陲；對內藍白領及種族鬥爭越來越嚴重，加上社群媒體兩極化的對撞，撫今追昔，誰會想到史賓格塞《西方的沒落》竟在眼前。
杜聖聰說，美國充當「世界警察」多年，美國的強大有目共睹，世界上沒有一個國家可以擊敗美國，美國最大的敵人其實是源自於美國內部的自我裂解。今天槍手瞄準的是川普，明天可能就輪到拜登，冤冤相報何時才能到盡頭？美國現階段最好的策略，就是先從自己做起，從自己的內部和解做起。就像論語·季氏篇所講的，「故遠人不服，則修文德以來之」。
杜聖聰表示，美國自由女神的燈塔普照世人，鎂光燈不能只照亮權貴和軍火商，尤其是背後的幫閒文人，向來以挑動各地區域衝突為能事，這次的川普遇刺事件是個警訊，呼籲美國對內應該以「和解」為上，對外則應該恪守「和平」為先，如若不然，這次事件恐怕將會吹響「諸神黃昏」的奏鳴曲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言