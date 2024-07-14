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美國內部矛盾與衝突加劇 學者：川普遇刺即警訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
學者指出，美國社會的各種衝突加劇，美國最大的敵人是內部的自我裂解， 這次川普遇刺事件就是個警訊。美聯社
學者指出，美國社會的各種衝突加劇，美國最大的敵人是內部的自我裂解， 這次川普遇刺事件就是個警訊。美聯社

美國前總統川普13日在造勢中遭遇槍擊刺殺，雖目前刺殺動機不明，學者指出，美國的強大世人皆知，但社會中階級、貧富、種族等各種衝突也與日俱增，這次的川普遇刺事件是個警訊，今天槍手瞄準的是川普，明天可能就輪到拜登

銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，「美國夢」本來是世人所稱羨，近年來卻在全球瘋狂布局，收割最大政治利益。這兩年地緣政治衝突中，例如俄烏、以巴甚至台海等，背後有美國積極參與的身影。或許在美國某些人士眼裡，透過戰爭火中取粟可以獲得國家安全和利益，然而隨著美國在全球政經體系的影響力逐漸邊陲；對內藍白領及種族鬥爭越來越嚴重，加上社群媒體兩極化的對撞，撫今追昔，誰會想到史賓格塞《西方的沒落》竟在眼前。

杜聖聰說，美國充當「世界警察」多年，美國的強大有目共睹，世界上沒有一個國家可以擊敗美國，美國最大的敵人其實是源自於美國內部的自我裂解。今天槍手瞄準的是川普，明天可能就輪到拜登，冤冤相報何時才能到盡頭？美國現階段最好的策略，就是先從自己做起，從自己的內部和解做起。就像論語·季氏篇所講的，「故遠人不服，則修文德以來之」。

杜聖聰表示，美國自由女神的燈塔普照世人，鎂光燈不能只照亮權貴和軍火商，尤其是背後的幫閒文人，向來以挑動各地區域衝突為能事，這次的川普遇刺事件是個警訊，呼籲美國對內應該以「和解」為上，對外則應該恪守「和平」為先，如若不然，這次事件恐怕將會吹響「諸神黃昏」的奏鳴曲。

川普 拜登 美國

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