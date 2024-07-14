反濫權宣講 林右昌批傅崐萁：赴中後回來變得不一樣

民進黨秘書長林右昌、民進黨新北黨部主委蘇巧慧今出席「反濫權、護民主」座談會。林致詞說，他擔任內政部長時新國會都蠻正常，但自從國民黨團總召傅崐萁從中國回來後，一切都變得不一樣，並批評民眾黨配合傅崐萁不投票、逃避，繼續下去台灣就要被他們玩完了。

林致詞說，他上任秘書長隔天就決定要全台辦宣講，讓更多人知道反擴權，到目前為止已辦了近200場。林說，520前他擔任內政部長時，新國會都還蠻正常，院會、委員會討論都算理性，也照程序，但自從傅崐萁從中國回來後，一切都變得不一樣，怎麼會去中國回來後「整個世界都變得不一樣？」

林說，中國併吞台灣的野心不會因為哪一個政黨執政就改變，道理很清楚，文攻武嚇的方法不同而已。前總統陳水扁是用飛彈、馬前總統是用銀彈、 蔡前總統時用飛彈、銀彈，現在賴總統不只飛彈、銀彈還有認知作戰、滲透，加上法律戰，立院從守護民主社會最重要場所，現在變成防守台灣最前線。

林也批評民眾黨，選舉時說自己是純淨、白色力量，結果現在變成什麼顏色？民眾黨8席立委已經不是站在守護台灣的這一邊，配合傅崐萁不投票、逃避，但人民眼睛是雪亮，若繼續下去台灣就被他們玩完了。而民進黨宣講不會在7月16日就結束，會繼續帶領中央、地方黨公職進入社會底層努力，9月1日立院開議且8月底還會再開臨時會，這將是一個持久、長期抗戰到2028，唯有人民力量才有辦法阻止。

蘇巧慧也說，新的國會誕生後，國民黨、民眾黨卻是不斷提出擴張立法院權力、違反憲政體制的法案，企圖讓政府陷入空轉。藍白在立法院聯手沒收討論，讓民進黨在國會沒有機會針對法案實質討論，必須透過一場場說明會與街頭宣講，呼籲民眾站出來，「要讓藍白知道，道理站在我們這一邊。」

蘇巧慧說，明天正好是台灣解嚴37周年，民進黨正是在解嚴前一年成立，民主前輩們從38年前便站在街頭，陪著台灣一路走來，今年才有寶貴民主與自由。蘇認為，今日的青鳥和38年前黨外運動，都是為著同一個信念，守護台灣。