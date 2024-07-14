【重磅快評】陳水扁護航鄭文燦 貪汙犯獵巫女法官？

海基會前董事長鄭文燦涉嫌收賄，被裁定收押2個月。身為「涉貪大師兄」的前總統陳水扁昨在臉書發文，天底下就是有這麼巧合的事，網友傳來扁案與燦案的檢方抗告案，高院發回更裁都是同一個法官郭豫珍，「喜歡穿旗袍的那位女法官」。在民進黨政府縱容下，陳水扁多年累積的羈押、抗告經驗異於常人，甚至締造「保外就醫趴趴走」特例，難怪敢以過來人身分公然技術指導、點名獵巫女法官。

鄭文燦涉貪案經高院二度發回更裁，桃院第三度開羈押庭後，法官日前裁定收押禁見。桃院新聞稿明白指出，鄭文燦7月5日應訊前的當日上午就以LINE傳送訊息給秘書，內容與被告應訊時答辯方向相同，可見鄭於應訊前已有管道得知偵辦內容，顯有串證疑慮；且鄭文燦涉犯7年以上重罪，逃亡、串證或滅證的可能性高，鄭具有相當的政商人脈與資歷，具有更高的逃匿能力，加上鄭否認犯行，有躲避罪責的動機。

桃院裁定收押的理由舉證歷歷，陳水扁視而不見，卻刻意獵巫法官，蓄意護航鄭文燦；扁還特別點名「喜歡穿旗袍的那位女法官」，似乎有意無意將「旗袍」與「中國服飾」導向政治連結。被點名的女法官郭豫珍今天接受本報訪問時僅淡淡回應說，她平常心看待每個案件，在高院遇到這類案件很平常。陳水扁意在言外，女法官四兩撥千斤，但網友已血流成河。

反觀陳水扁2008年卸任後涉及10大收賄弊案遭判刑20年，還有多件官司因扁健康因素被凍結審理。台北地檢署日前指出，扁案沒收犯罪所得及併科罰金累計超過11億元，而扁家在瑞士帳戶還約有4.5億元被凍結，要等到我方案件結果出爐才聲請返還。國民黨前主席洪秀柱直言，「陳水扁不是政治犯，是100％貪汙犯」。

陳水扁2015年保外就醫至今，多次出席造勢活動、嗆聲政府，更幫女兒打官司，不僅視司法如無物，還不斷締造「保外就醫」的空前紀錄。前總統蔡英文卸任前一度傳出將特赦阿扁，最後空穴來風，卻把燙手山芋丟到賴清德總統手上。特赦不利後，扁多次點評時政，更特別關心台南、高雄市長選舉，他還公開邀請有意參選市長的民進黨立委陳亭妃、邱議瑩上廣播節目，貫徹「衝突、妥協、進步」三部曲，明目張膽發揮對民進黨和賴清德的「實質影響力」。

總統府前副秘書長陳哲男昔日貪汙定讞，當時總統陳水扁曾追回陳哲男的「二等景星勳章」和「二等卿雲勳章」，扁並對外表示至為震怒與痛心，痛批陳哲男違反公務員最基本準則及辜負長官託付。陳水扁曾以卸任元首身分領取「采玉大勳章」，根據「勳章條例」規定，因犯罪褫奪公權者，應繳回采玉大勳章，但總統府至今未追回；鄭文燦卸任行政院副院長前曾獲蔡英文頒發「一等景星勳章」，感謝他對國家的貢獻與付出，也被輿論要求討回。

陳哲男已繳回勳章，陳水扁和鄭文燦仍有勳章護體；如今看來，因為阿扁和燦哥的「貢獻」，讓國家最高勳章宛如最大汙點。若任憑貪汙犯持續踐踏司法，無疑是賴政府的最大恥辱。