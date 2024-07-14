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川普遭槍擊逃死 陳水扁憾319真相未明、若有辦燦精神案早破

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
前總統陳水扁針對美國總統候選人槍擊案發表看法。 圖／邱議瑩服務處提供
前總統陳水扁針對美國總統候選人槍擊案發表看法。 圖／邱議瑩服務處提供

美國總統候選人川普遭槍擊，前總統陳水扁今天在高雄受訪表示，聽到這個消息非常震驚，也讓他聯想20年前的319槍擊案至今無法有交代，檢察官若以辦鄭文燦案件的精神來辦案，早就不知道可以破幾件，結果至今沒有交代，讓他很遺憾。

陳水扁在電台錄影後針對美國槍擊案受訪。他表示，聽到槍擊案真的非常震驚，在競選活動、造勢大會，美國這樣的民主國家，有人對重要的總統候選人開槍，所幸逃過一劫，當然讓他想到自己20年前的319槍擊案。

陳水扁指出，當年同樣是選舉活動，最後一天發生在台南民主聖地，賓州也可以說是美國的民主聖地、革命發源地，所以有很多巧合，另外他被子彈射到肚子，川普被射到耳朵，所以要特別小心，美國會發生，我們台灣也要小心。

陳水扁說，20年前、2004年319槍擊案，目前為止無法度做一個交代，別說對他交代，而且他被扭曲說是自導自演，但這是沒有的事情，難道不用對選民交代嗎？若以檢察官辦鄭文燦案、鍥而不捨的精神來辦319槍擊案，早不知道可以破幾件了，也就是可以辦好幾件319槍擊案，結果至今沒有交代，「這點讓我很遺憾」。

記者追問，槍擊案對美國選舉會不會有影響？陳水扁回應，這要看對手是誰，若拜登繼續競選連任，發生槍擊案對現任者應該是比較不利，若民主黨最後被迫不得不換人，若是女性、年輕候選人，其結果可能還是很難預料。

319槍擊案 美國 陳水扁

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