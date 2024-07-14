國會改革搶時間 調查小組積極運作

國會改革緊急處分在即，藍白立委先針對超思雞蛋、鏡電視進行調查，未來還有國發基金、疫苗與快篩採購！隨著憲法法庭將處理國會改革案件，立法院在7月通過了鏡電視與超思雞蛋案件等兩個調查小組，國會調查權除可要求相關機關、人員、團體提供資料，如有需要，亦可舉行聽證會，要求相關機關或關係人出席。

紛設立調查小組

立法院5月28日通過國會改革五法，藍白旋即成立「鏡電視調查小組」與「超思雞蛋調查小組」，接下來還將目標指向聯合再生光電弊案、國發基金投資等案調查小組。「鏡電視調查小組」於3日成立，由國民黨籍立委吳宗憲擔任召集人，小組調查文件的對象為國家通訊傳播委員會、經濟部、公平交易委員會。

在經濟委員會，11日成立了「進口雞蛋調查專案小組」，且通過運作要點，明定運作期間至今年底，調查文件對象為農業部及相關部會，成員推舉民眾黨立委張啓楷擔任小組召集人。其運作要點明定，經決議得增加調查對象，且必要時經議決可舉行聽證會

暫時處分就停止運作

媒體詢問，若憲法法庭就國會職權修法准予暫時處分，調查小組如何運作？張啓楷表示，現在跟時間賽跑，但若暫時處分下來，就會依法先暫停，最壞情況約暫停半年，半年過後仍會繼續追查。

但民進黨立委陳亭妃質疑，新版《立法院職權行使法》第46之2條明定，「裁判確定前之訴訟案件就其偵查或審判所為之處置及其卷證，立法院不得行使調查權」，目前檢調、監察院都已在調查相關案件，立法院成立調查專案小組恐已違法。但國民黨立委鄭正鈐回應，調查小組不只是針對超思案，而是要查整個進口雞蛋程序。

盼加速調查爭取支持

蔡政府期間，爆發如新冠疫情期間的疫苗、快篩採購疑案，弊案纏繞的光電疑雲，或者超思雞蛋採購、外交佣金等案件，當時立院要求提供資料，行政部門不是藉故拖延或避重就輕，就是以機密為由拒絕提供或「塗滿黑線」，在野黨期盼用調查小組讓更多真相公諸於世。

但面對憲法法庭即將宣判是否暫停處分，還有8月6日的釋憲案言詞辯論庭，藍白無不加緊腳步，盼能有打弊成果讓大法官看見，以及緩解大眾對國會擴權的疑慮。

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