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休會前趕通過民生法案 二條例恐爆衝突

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

花東快條例》、《離島建設條例》將在未來兩天院會表決，藍綠恐再爆發議事衝突！立法院本次會期到16日，但由於許多法案尚未通過，因此三黨決議15日加開院會，處理如《新住民權益保障法》、《揭弊者保護法》與《花東快速公路建設特別條例》草案等法案，其中《花東快條例》與《離島建設條例》爭議很大，表決時恐會有衝突。

三讀發言限制人數

12日的立法院會，三黨三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》、《通訊監察及保障法》、《中小企業發展條例》、《兒童及少年性剝削防制條例》等法案，但仍有大量法案尚未處理完畢，因此經朝野協商，立法院長韓國瑜宣布15日加開立法院會，處理剩下的法案。

值得注意的是，立法院為了展現法案清倉效率，協商限定三讀後的發言人數。根據立法院黨團協商結論指出，院會討論事項完成立法程序後發言，由各黨團派代表發言，依民眾黨團推派1人、民進黨團推派2人、國民黨團推派2人，輪流交叉發言，順序授權議事處處理。

包裹爭議法案恐衝突

在立法院會議程中，列入包括《新住民權益保障法》、《國家通訊委員會組織法》、《揭弊者保護法》、《學生輔導法》、《花東快特別條例》、《所得稅法》、《勞動基準法》、《不動產估價師法》、《離島建設條例》與《國民體育法》等法案，若不包括12日三讀通過的法案，立法院將在15、16日兩日處理約40幾項法案。

不過以《花東快特別條例》為例，國會改革法案期間，民進黨指控包括《環島高速鐵路建設特別條例》、《花東快速公路建設特別條例》、《國道六號東延花蓮建設特別條例》等「花東三法」是兩兆元的錢坑法案，在國會改革爆發議事衝突時一併抵制，若藍白要在會期結束前通過，預料屆時藍綠將再掀一波議事攻防。

根據12日的協商，15日會先處理三黨較有共識的法案，朝野無共識仍需要表決的打詐四法、《NCC組織法》草案等，則集中於16日處理。

圖說：立法院15日將加開院會處理法案，但16日會處理較無共識的法案，料有可能再掀議事攻防。（中央社）

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