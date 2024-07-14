國民黨台南宣講 朱立倫：國會有調查權才能揭弊
國民黨台南黨部今天在北區舉辦第三波民主改革－國會改革說明會，國民黨主席朱立倫表示，國會有調查權，才能把民眾關心的可能弊案揭發出來，還給民眾公平正義、陽光的社會。
說明會上午在北區振興里活動中心舉行，包括朱立倫、國民黨台南市黨部主委謝龍介等人到場宣講。
朱立倫接受媒體聯訪表示，希望司法可儘快釐清前桃園市長鄭文燦涉及案件，這也證明國會有調查權很重要，民眾不只關心桃園發生的事，還關心過去種種可能弊案，國會有調查權就可充分把弊案或可能的弊案揭露出來，還給民眾公平正義、陽光的社會。
朱立倫在說明會致詞表示，最近這兩週心情很差，除了桃園發生鄭文燦的事，他妻子故鄉台南也發生重大槍擊案，這些都是讓民眾最反感的事，也是台灣要改革的重要原因。
他說，推動國會改革就是要讓過去種種事件都能透明、讓民眾知道，這也是過去民進黨主張，現在民進黨卻說這些是違憲，其實就是想要遮掩過去弊案。
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