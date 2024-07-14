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中選會、基市選委會再鬥法 中央放寬合格認定基市不從

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
山海公民拆樑行動成員8日將罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，送交基隆市選委會查對。聯合報資料照
山海公民拆樑行動成員8日將罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，送交基隆市選委會查對。聯合報資料照

公民團體號召罷免基隆市長謝國樑並送件，基隆市選委會9日起展開查對作業。中選會「指導」基市選委會兩人一組查對，若認定合格與否意見不同，須用雙掛號函問連署人，未回覆視為合格。基市選委會認為未回覆視為合格有疑慮，明天開會研議認定標準。

山海公民拆樑行動成員3月8日發動罷免謝國樑，第1階段提議通過後，5月11日展開第2階段徵求連署作業，7月5日將連署人名冊送交市選委會時，因有正影本數量不符等問題未被受理，8日重新送件，選委會收件後，9日開始查對。

基市選委會表示，有5種情況的連署人應刪除，分別是非原選舉區選舉人、同罷免案的提議人、姓名等個人資料書寫錯誤或不明、未經連署人簽名或蓋章、連署有偽造情事。其中是否為選舉區選舉人和個人資料，函請戶政機關查對。

公職人員選舉罷免法規定，基市選委會收到謝國樑罷免案連署人名冊後，含例假日應在40天內完成查對。基市選委會9日開始查對，應在8日17日前完成。選委會和戶政人員近日全力查對，周休2日也未停歇。對戶政人員來說，假日沒有民眾洽工，更有加快查對速度。

中選會「指導」基市選委會提前在30天內完成查對作業，基市選委會認為窒礙難行。中選會另要求市選委會、戶政人員兩兩一組查對，如果認定合格與否意見不一，就要以雙掛號函寄當事人說明，對方若未回覆，視為合格。

中選會要求寄雙掛號信詢問當事人，增加基市選委會不少工作量，因為寄一封雙掛號信，要寫信箱、查詢單、掛號單、回執聯，並要造清冊。因為是罷免案連署文件，郵寄時都還要與郵局溝通保密。

至於中選會指合格認定有疑慮連署人，寄發雙掛號信通知，若未收到當事人回覆視為合格，基市選委會認為並不合理，明天將開會討論認定方式，研商如果當事人如果未回覆，是否應依綜合事實認定。

中選會主委李進勇12日到基隆市選委會慰勉同仁，基市選委會正在進行罷免基隆市長謝國樑連署名冊查對作業。聯合報資料照
中選會主委李進勇12日到基隆市選委會慰勉同仁，基市選委會正在進行罷免基隆市長謝國樑連署名冊查對作業。聯合報資料照

罷免 選委會

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