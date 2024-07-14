賴清德要各政黨應接受釋憲 朱立倫：違人民理念應站出來反對

國民黨國會改革說明會今天來到台南，針對總統賴清德說各政黨應接受大法官對國會改革案裁定，這樣國家才會穩定前進。黨主席朱立倫指，大法官是民進黨派的，若有違人民、民主理念，難道不能站出來說話、反對嗎？

藍白聯手通過國會改革案後，民進黨政府聲請釋憲，憲法法庭上周針對暫時處分行準備程序，賴清德總統昨天出席民進黨國務青旗艦營，他與學生互動談民主，並且提及釋憲案說，若政黨沒接受大法官的解釋，人民就會有噓聲，「青鳥會飛出來」。

朱立倫說，桃園是他的故鄉，發生前行政院副院長鄭文燦涉嫌收賄遭羈押案，台南是他妻子的故鄉，發生區漁會理事長林世傑遭槍殺案，但最嚴重的是黑金、貪汙問題，這也是民主一定要改革的最大原因，而推動國會改革，就是要讓這些見不得人的事讓民眾知道並能夠改革。

朱指賴總統從立委、市長、行政院長、副總統，所主張的也是這樣，質疑何以現在反對了？認為是擔心影響到自己的政黨派系權益、影響到自己未來的政權才會反對。

朱立倫說，國會改革內容主要是調查權、聽證權、人事同意權、議長記名投票等，而調查權、聽證權都是憲法所規定，一切合憲，也是民進黨前輩過去所爭取，現在卻是反對再反對，目的就是要掩蓋過去見不得人的事，包含雞蛋、光電、快篩等。國民黨所推動的事是正常國家、正常社會、正常國會的事，但賴總統卻在昨天說，若憲法法庭判決了，就不能說話。

朱立倫說，大法官是民進黨所指派，若有違人民、民主理念，民眾因不同意，站出來說話、反對不行嗎？

朱立倫也說電的問題，主張核二、核三應延役，若可用就繼續用，以及國民黨在立院推免巴氏量表，目前委員會已通過，將再努力，希望早日通過，讓老人家能獲得更好照顧。