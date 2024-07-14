槍擊案不斷 王鴻薇：政府要讓台南成為「慶記之都」？

震驚社會的台南區漁會理事長林士傑被槍擊身亡案情陷入膠著，警政署才宣示展開全台掃黑肅槍，台南市昨晚卻又再度發生槍擊案。國民黨立委王鴻薇今天說，政府威信嚴重掃地，城市治安敗壞，中央、地方整頓無能，台南市轄內連續發生槍擊案，是要讓台南市被外界作為一個「慶記之都」嗎？

台南市日前才發生林士傑槍擊案，迄今尚未破案。未料，台南市安平區慶平路一處民宅13日晚間又發生槍擊案，一名郭姓男子持改造手槍於民宅前開槍，雖然無人傷亡，槍手也已向警方自首，仍引起相關討論。

王鴻薇批，台南前幾天才發生當街擊斃林士傑事件，不只如此，台北市三溫暖也發生槍案，顯示台灣治安嚴重敗壞，行政院長卓榮泰宣示掃黑之後，台南仍繼續發生槍擊案，難道黑道份子已經不將政府放在眼裡？

王鴻薇表示，如果中央、地方都不能整頓治安，完成掃黑工作，將讓我國威信掃地，致使全台治安敗壞。政府如此做為，難道是要讓台南成為「慶記之都」嗎？