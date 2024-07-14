賴清德稱「青鳥恐飛出來」 王鴻薇批語帶威脅當家鬧事

民進黨總統賴清德近日表示，大法官如同球場上的裁判，如果政黨不接受大法官的解釋，人民會有噓聲，青鳥也會飛出來。國民黨立委王鴻薇今天表示，賴身為國家元首，不只沒有高度，還語帶威脅，要青鳥「飛出來」，意圖當家鬧事，如此總統真能帶領國家前進？

賴清德昨天出席民進黨中央的「國務青旗艦營」，致詞時說「大法官就像是球場上的裁判，每個政黨都要遵守民主的精神，國家才會穩定」，並說「如果政黨不接受大法官的解釋，人民會有噓聲，青鳥也會飛出來」。

王鴻薇對此指出，賴清德此話是語帶威脅，自從賴上任後，從未與在野黨坐下來協商，根本是在當太上皇帝。

王鴻薇表示，賴清德不只不溝通，還當家鬧事，身為一名總統，完全沒有高度，只要是執政黨想推的法案推不動，就鼓動青鳥上街頭。

王鴻薇說，朝野目前明顯處於對抗局面，從行政院對立法院提出國會改革法案覆議案，再到釋憲案及鼓動青鳥上街頭，乃至現在的「罷樑」行動，全都是賴清德一手策畫。「這樣的總統還有高度嗎？這樣的總統能夠帶領國家嗎？」