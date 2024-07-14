台南又有槍響 藍委齊轟：每天喊罷免、煽動上街頭

近期槍擊案頻傳，台南昨又傳槍響，引發國民黨立委齊轟，立委吳宗憲批評，民進黨政府過去都將槍擊案推給地方政府，但因為這次是同黨執政的台南所以沒辦法再推，政府應減少政治上紛擾，不要每天喊罷免、喊上街；立委洪孟楷也說，政府應回歸苦民所苦，讓人民安居樂業。

台南市安平區慶平路某民宅昨晚7時許發生槍擊案，一名郭姓男子涉持改造手槍在民宅前開1槍，所幸無人受傷；郭男開槍後自行至市警二分分局投案。近期槍擊案頻傳也引發討論，國民黨新北市黨部今於土城舉行改革說明會時，國民黨立委都批評賴政府。

吳宗憲表示，治安的事情本來就由中央統一管理，之前很多政治鬥爭時，民進黨都常把治安推給地方政府，但因為這次是台南發生，所以他們沒辦法再推給地方縣市首長，否則以前新北、台中、桃園有槍擊案，政府的做法就是一律推給地方政府管理不力。

吳宗憲認為，政府應該減少政治上的紛擾，不要每天都在喊罷免、煽動群眾上街頭，就忘了安居樂業才是政府最基本應該要做到的事情，所以一個地方發生槍擊案，讓大家奮鬥幾十年的民主、社會的寧靜都被摧毀，還是希望政府多花心思在國家的治理上面、在社會的安定上面，不要再繼續整天做政治方面的攻擊，像媒體版面上都是海基會前董事長鄭文燦事件或政治上的打打殺殺，這不是國家常態，應往良善去走。