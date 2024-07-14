反國會擴權宣講與林右昌同台 蘇巧慧：我們目標一致
民進黨反擴權國會說明會今在三重開講，由正國會立委李坤城主辦，邀請同派系的黨秘書長林右昌，外界解讀是為林參選新北市長鋪路。蘇巧慧今會前受訪說，他們共同目標是把民進黨守護民主的價值，讓更多人知道，相信不管在任何的位置，他們目標一致、共同努力。
已鬆口表態參選新北市長的蘇巧慧，今赴三重宣講反國會擴權，與林右昌同台，兩人見面相互打招呼，互動熱絡。蘇巧慧會前受訪說，林右昌和她一樣在今年都有新的任務，一位是黨的秘書長，自己是黨部主委，他們都有共同目標，就是把民進黨守護民主的價值讓更多人知道，也共同執行黨主席賴清德黨務年輕化、擴展社會支持力，相信不管在任何的位置，他們目標一致、共同努力。
至於新北副市長劉和然今也出席國民黨國會改革說明會，蘇說，劉和然因為是副市長的身分，我們經常在新北儀典看到他，她認為只要是能為新北一起努力的人，一起努力的事都一起努力。
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