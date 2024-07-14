朱立倫：請司法盡快釐清內幕與陰謀 用調查權揪出更多弊案

國民黨推動國會改革說明會今天到台南，黨主席朱立倫對於前行政院副院長鄭文燦涉及收賄遭羈押案表示，希望司法盡快釐清內幕與陰謀，強調國會應有調查權，發揮更多功能，揪出更多弊案，還給人民公平正義。

鄭文燦被檢舉在擔任桃園市長期間，涉嫌透過華亞園區擴大案收賄，因涉嫌重大且有串證之虞遭法官裁定羈押。朱立倫今天上午到台南市參加市黨部舉辦的國會改革說明會，朱立倫被問及對鄭文燦涉案遭羈押的看法，朱表示，清廉是從政最重要的基礎，發生這樣的事令人遺憾。

朱立倫表示，現在大家都在關心到底有怎樣的內幕與陰謀，希望司法能盡快釐清。這也證明，國會要有調查權非常重要，其實，民眾不只關心桃園發生的事情，還關心很多過去種種的弊案，讓國會發揮最大功能，有調查權，能充分的把這些可能的弊案都揭發出來，還給民眾公平正義、陽光的社會。