邱議瑩表態「沒有派系、也不是孤鳥」 能當好高雄隊長

高雄市長陳其邁第二屆任期尚未過半，黨內立委林岱樺、賴瑞隆表態爭取下屆市長提名，有漂亮寶貝之稱的五屆資深立委邱議瑩也首度鬆口說「我會認真思考、往此方向邁進」。邱強調，「我不是新潮流，不是任何派系，我也不是孤鳥，可以跟所有同事共同合作」，有信心當好高雄隊隊長。

前總統陳水扁讚譽邱議瑩是「下任高雄市長大黑馬」、很有爆發力，今早在「有夢上水」節目專訪邱議瑩。

專訪一開始，針對昨日爆發的服務處主任酒駕案，陳水扁先稱讚邱議瑩危機處理能力好，「有資格當未來的高雄市長」。

邱議瑩要求大家不要再叫她漂亮寶貝，改稱高雄媳婦。邱議瑩解釋說，去年她陪同立委黃捷在新興區掃街，有位阿伯跟她開玩笑說「你老了知道嗎？不要再說你是漂亮寶貝，妳旁邊的黃捷比妳年輕！」，這個阿伯沒有惡意，但講得有道理，稱呼好像應該改一下。

阿扁單刀直入，詢問邱議瑩要不要選下屆高雄市長，延續陳其邁的好施政腳步與路線。邱議瑩回應，這是很大課題，很多朋友鼓勵，包含陳其邁也有鼓勵；若有機會，會認真思考，往此方向邁進。

邱議瑩也分析，2018年市長選舉，陳其邁面臨民進黨在高雄長久執政，國民黨放話「換人做看看」，再加上韓國瑜舌燦蓮花才輸掉選舉，後來證明韓是「草包」，「沒有願景」，當沒多久就要去選總統，傷了高雄人的心，後來用高選票把陳其邁迎回來，這幾年證明高雄人的選擇沒錯。

陳水扁提問，相較黨內多名有實力對手及國民黨柯志恩，妳有何優勢？邱議瑩說，國民黨候選人已經定於一尊，柯志恩是可敬的對手，但國民黨這段時間荒腔走板的表現，會對她高雄選舉造成很大的包袱。此外，黨內幾位都是資深委員，兄弟登山各自努力，各有擅長與優點，但如何整合優點變成最強大的高雄隊，並推出強大隊長，「我對自己有信心」。

邱說， 她歷經生病、抗癌、康復、重新投入職場，經歷10年時間推動再生醫療法，對於自己溝通協調、意志力相當有信心，所以她這段時間認真思考，是否該給自己機會往前邁進，希望能奉獻養分，為高雄土地做更多貢獻。