林右昌稱民進黨未介入「罷樑」 藍委批一派胡言 誰信？

中選會主委李進勇、賴清德總統接連赴基隆參加活動，遭質疑動用國家機器「罷樑」，民進黨秘書長林右昌今表示「民進黨從未介入」。國民黨立委林德福指出，從官員至民間團體皆可看到民進黨影子，明顯為系列性活動，林右昌一派胡言，藍委已有共識，會齊心反「惡罷」，守下沒有貪汙的基隆市長謝國樑。

林德福說，賴清德如果在其他時間到基隆，大家絕無意見，但現在是敏感時刻，賴卻「碰巧」選擇在此時去贈送匾額？難以說服民眾兩者毫無關聯。賴清德身為國家元首，上任一個多月來，不見為民做事，只見不斷鬥爭，從黨內鬥到黨外，難道這真的是人民要的總統嗎？

林德福指出，不只賴清德，應當保持中立的李進勇也選擇在此時前往基隆，表面上是慰勞，實際上根本就是想干預「罷樑案」，利用國家機器操弄罷免案。

林德福表示，民進黨執政，官員頻赴基隆，林右昌竟仍敢說「民進黨從未介入？」實在令人難以接受，因為這一看就是有計畫性的活動。

另外，林德福也懷疑民進黨可能有「資助」罷樑公民團體，他說，一般民間團體應該沒什麼錢，不過綠營民間團體卻總是有許多資金，「支持」民進黨的相關活動，要說完全沒有關聯，實在難以相信。

林德福最後表示，國民黨團在黨團大會討論過此事，黨內已有共識，如有需要，所有立委將輪流排班，赴基隆力挺謝國樑，絕不讓民進黨成功「惡罷」。