川普造勢場被槍擊 台灣曾有這三案震驚社會

美國前總統川普（Donald Trump）於美東時間13日在賓州巴特勒（Butler）舉行造勢活動驚傳槍擊，槍手據傳當場身亡。台灣也曾有三起槍擊案震驚社會，其中20年前319命案至今仍是政壇最大懸案。

2004年3月19日，總統大選前一天，尋求連任的陳水扁民調始終落後國親聯手的「連宋配」，選情不容樂觀。陳水扁與副總統呂秀蓮從高雄出發，展開選前最後衝刺，規畫由北到南造勢掃街，預計晚間回到台北，於中山足球場舉行祈禱之夜。

下午1時45分，車隊在民進黨大票倉台南市金華路掃街拜票時，兩旁群眾正在放鞭炮迎接總統來訪，巨大的噪音掩蓋了槍聲，兇手共開了2槍，其中一顆子彈穿過汽車擋風玻璃後擊中副總統呂秀蓮膝蓋，另一顆則擦過陳水扁腹部。

3月20日，全國民眾完成投票，陳水扁得到647萬餘票、連戰獲得644萬餘票，兩人差距不到3萬票，由陳水扁連任成功。槍擊案至今真相不明，呂秀蓮在今年319槍擊案20年之際，仍批評藍綠歷任總統都不聞不問，盼新國會和即將上任的賴政府可以重啟調查。

另一起震驚政壇的槍擊案則是2010年11月26日的連勝文槍擊案，當時在五都選舉前一天晚上，時任台北縣議會副議長陳鴻源舉辦造勢晚會，永和幫派份子林正偉拿出預先藏好的手槍朝連勝文頭部開槍，連勝文瞬間血流滿面。

林正偉再開第二槍時卡彈，隨後遭竹聯幫大老劉振南奪槍制伏，射出的流彈則擊中現場一名乘坐輪椅的男性黃運聖，黃經搶救宣告不治。林正偉事後聲稱因土地糾紛，原本鎖定對象是陳鴻源，卻因認錯人誤傷連勝文。

更早以前則有台北市議員陳進棋槍擊案。2002年11月16日中午，陳進棋在光天化日遭狙殺身亡，當天是台北市北投區農會總幹事女兒文定之禮，喜宴位於福國路與福華路口的台北捷運芝山岩站正對面。

陳進棋抵達後，剛下車離開車門和旁邊的農會工作人員打招呼，現場就出現了一名槍手，毫不留情地射出3槍擊斃陳進棋，槍手身手矯健地跳上了接應的機車離開，在眾目睽睽中離去。

5個月後，警方抓到嫌犯董智泰，並循線查出陳進棋大樁腳、北投豐年里里長陳朝琴花500萬元買凶殺人。董智泰法院判處無期徒刑，陳朝琴判有期徒刑15年，共須賠償1億231萬3000元，是司法史上金額次高的案件。

更早以前也曾在1996年1月2日，屏東縣議會改選暴力、賄選傳聞不斷，副議長蔡侑展昨晚在林邊鄉服務處，遭不明歹徒開了兩槍，子彈碎片射入腹部，經緊急搶救，碎片雖暫不取出，但無大礙。

當時黑道上門放槍不在少數，光是1996年在彰化就有縣議員何志栓遭槍擊死亡、縣議員謝宏龍被霰彈槍打傷、縣議員彭淑嬅住宅遭槍擊。當時警政署甚至通知全國警察機關，派人徵詢立法委員與國大代表是否需要特別保護。