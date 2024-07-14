獨／被扁點名讓他跟燦收押的法官 當事人：平常心看每一案

前總統陳水扁在臉書上貼文指出，扁案與燦案的檢方抗告案，高院發回更裁都是同一個法官郭豫珍，就是喜歡穿旗袍的那位女法官。「天底下就是有這麼巧合的事」。郭豫珍聽聞此事只淡淡回應，平常心看待每個案件，在高院遇到這類案件很平常。

在高院審案已近20年的郭豫珍，經手過的案件無以數計，尤其北部法院經常有重量級政商人物案件，檢方聲押或起訴後移審法官押不押人，案件在一、二審間來來回回，對高院法官來說，幾乎每個人都經歷過。

鄭文燦案在檢方第二度抗告時，高院合議庭審判長是郭豫珍，第二度裁定的理由，具體指出依卷內事證，足認鄭文燦有勾串證人之虞，且不可輕忽鄭文燦的實質影響力等理由，讓桃園地院在第三度開羈押庭決定鄭文燦羈押禁見。

前海基會董事長鄭文燦因涉嫌在擔任桃園市長任內收賄500萬元，被裁定收押禁見，確定被羈押兩個月，前總統陳水扁昨在臉書上發表意見指出，有網友傳來訊息給他，指扁案與燦案的檢方抗告案，高院發回更裁都是同一個法官郭豫珍，「天底下就是有這麼巧合的事」。

針對鄭文燦涉嫌收賄，同樣在總統卸任後面臨貪污、洗錢指控，因而入獄的陳水扁，雖然沒有對案情做出評論，但在臉書上提及「法官巧合」。陳水扁說，天底下就是有這麼巧合的事。網友傳來扁案與燦案的檢方抗告案，高院發回更裁都是同一個法官郭豫珍，並表示，她就是喜歡穿旗袍的那位女法官。