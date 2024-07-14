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租屋電費新制明上路！重點一次看　房東不從最重罰50萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

夏日炎炎，內政部日前公告「住宅租賃定型化契約應記載事項」新制，明起正式上路，未來租屋電費須以用電度數計費，不得超過電費單當期每度平均電價；非用電度數計算者，電費收取不得超過電費單每期電費總額；新簽約的租戶全面適用新制，舊約不會溯及適用，但若經過租賃雙方同意，仍可以重新約定適用新制。

不過，地方憂心仍有「新制黑戶」，內政部強調，後續將要求各地方政府不定期辦理租賃契約書查核，確保租屋族電費權益保障。

此次新制有2大重點，首先，如果是約定按「用電度數」計費，房東收取的每度電費將不可以超過電費單的「當期每度平均電價」；如果非約定按「用電度數」計費，則房東收取的電費將不可以超過電費單的「每期電費總額」。此外，屋外公共設施的電費如果沒有分攤併入電費單內，房東也不可以額外收取。

舉例而言，若台電當期的每度平均電價為3元，房東不得漫天喊價，要求房客付上每度5元、8元，即使不是以用電度數計費，總收取金額也不得超過電費單總額。

另一重點是，房東在收取電費時，需要提供當期每度平均電價、用電度數等資訊給房客知悉；另外，房客也可自行向台電申辦查詢相關電費資訊。

內政部表示，地政司已經整理相關問題及處理方式提供給房東房客參考，有需要的民眾可以到地政司網站「租賃條例專區」下載新版租賃契約書範本、懶人包及常見問題Q&A等資料，對於租屋電費新制有不明瞭的地方，也可以撥打1996內政服務熱線或向縣市政府洽詢。

內政部特別提醒房東，去年租賃條例修法，租屋族的租賃住宅契約已全面適用消保法的保護，房東如果違反新制規定超收電費者，房客可向縣市政府消保或地政單位提出申訴要求改正，如果不改正者，可處3萬至30萬元罰鍰；如仍拒不改正，可加重處以5萬至50萬元罰鍰。

針對房客權益保障，內政部指出，今年內政部與法律扶助基金會已完成簽約合作，將於8月起擴大提供免費租屋法律電話諮詢，房客如果遇到房東以漲租、解約或變相收取電費等不當方式，衍生租約法律糾紛時，可以電話洽詢法律扶助基金會，暸解如何捍衛自身合法權益。

內政部 房客 房東

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