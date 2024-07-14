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藍綠新北宣講互別苗頭 蘇巧慧批：藍白把立院變太上院

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨議員顏蔚慈。記者劉懿萱／攝影
民進黨議員顏蔚慈。記者劉懿萱／攝影

針對國會改革法案，藍綠兩黨今在新北分別辦說明會宣講。民進黨新北市黨部主委蘇巧慧說，新國會誕生後藍白聯手擴張自己權利，把立法院變成太上院，既然他們也在進行同樣宣講，大家應該兩邊都聽看看，道理是站在民進黨這邊。

蘇巧慧今會前受訪說，這屆新國會誕生後，大家可以看得出來，國民黨、民眾黨藍白聯手，完全是在擴張自己在立院一黨獨大的權力，把立法院變成太上院，這就是國會擴權。所以他們更努力接近人民，把民進黨的想法、守護民主的想法，讓更多人知道。雖然他們現在也在進行同樣宣講，但大家可以兩邊都聽聽看，就可以很清楚看到，道理是站在民進黨這邊。

立委李坤城也說，7月16日立法院就要休會，但立法院擴權亂象持續進行，那所以今天特別在三重舉辦這場反濫權護民主的宣講活動，且除了國會擴權法案外，還有其他擴權法案，比如說像選罷法、新住民基本法及錢坑法案，有可能陸陸續續在7月16再通過，所以今天特別在利用這個機會跟我們在地的民眾宣講。

議員顏蔚慈說，民進黨從上到下非常關心立院的情況，藍白聯手推國會擴權對台灣民主侵害，希望透過宣講遍地開花。

至於台南今日又傳出槍擊案，蘇說所有案件進入司法就尊重司法，期待檢警調能夠更快、更迅速偵辦所有案件，讓社會能夠安寧。

民進黨立委李坤城。記者劉懿萱／攝影
民進黨立委李坤城。記者劉懿萱／攝影
民進黨新北市黨部主委蘇巧慧。記者劉懿萱／攝影
民進黨新北市黨部主委蘇巧慧。記者劉懿萱／攝影

民進黨 立法院

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