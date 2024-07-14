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赴新北宣講與蘇巧慧同場較勁？ 林右昌：實在想太多
被視為下屆新北市長熱門人選的民進黨秘書長林右昌，今天下午將赴新北市參加宣講活動，與有意角逐百里侯的民進黨立委蘇巧慧同台，被視為同場較勁。林右昌說，這實在想太多，他現在身分是黨秘書長，有責任到全國各地宣講，「沒有任何選舉想法」，且黨有黨的機制，新北會推出最強人選。
曾任基隆市長8年的林右昌，被視為民進黨中生代接班梯隊，有機會直上直轄市長熱門人選，過去也有諸多傳聞指林右昌積極布局，今日赴新北出席「反濫權、護民主」宣講活動，更被解讀是要與同黨立委蘇巧慧較勁。
林右昌指出，作為民進黨秘書長，本來就有責任到全國各地宣講，深入基層傳播民進黨的價值、理念，擴大社會基礎。針對新北市長一役，他說，黨有黨的機制，會依照相關機制進行，民進黨當然會在新北市推出最強人選。
林右昌表示，今天新北立委李坤城舉辦的「反濫權護民主」宣講，所有黨公職都會到現場，希望讓更多民眾了解立法院擴權濫權的情形，也是號召大家守護民主，注意到侵犯、傷害台灣民主的行動，大家團結在一起，沒有任何選舉想法。
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