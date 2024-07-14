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馬英九酸賴清德務實台獨太天真 林右昌：天真的是馬
前總統馬英九接受馬來西亞星洲日報專訪，席間提到國民黨贊成和平統一，但不贊成武力統一，更批評賴清德總統自稱是務實台獨工作者，有時覺得「有點天真」。對此，民進黨秘書長林右昌說，天真的是馬英九，無論哪黨執政，中國併吞台灣的意圖從未改變，國人應團結守護民主。
賴清德總統就職演說拋出「新兩國論」，稱「兩國互不隸屬」，被質疑是進一步惡化兩岸關係，馬英九也以前元首身份表達質疑。
對此，林右昌指出，大家不該對中國或中共有任何天真的想法，中國併吞台灣的意圖從來沒有改變過，不管是民進黨、國民黨執政時期，也許對岸策略或手段有所不同，但目標都是一致的。
林右昌舉例，陳水扁政府時期對岸是用「砲彈」攻擊，馬英九政府變成「銀彈」，蔡英文時期是「砲彈加銀彈」，賴清德時期除了是砲彈、銀彈，還有滲透、認知作戰等手段，所以比較天真的是馬英九，「中國對我們的意圖從沒改變過，全體國人應該團結在一起，守護台灣民主。」
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