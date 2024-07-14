賴親征拆樑挨批惡罷 林右昌：民進黨從頭到尾沒介入

罷免基隆市長謝國樑行動激化藍綠對立，賴清德總統赴參香，引發「主帥親征」聯想，國民黨批評民進黨動用國家機器罷樑，必須「反惡罷」。前基隆市長、民進黨秘書長林右昌今說，民進黨從頭到尾沒有介入，國民黨卻抹黑公民行動，應適可而止，避免招致厭惡。他也強調，賴清德行程很早就訂了，絕非有特別目的。

國民黨近日發起熱戰，上周末展開「反惡罷、挺善樑」宣講，批評中選會主委李進勇指導基隆市選委會縮短查對時間別有目的，更質疑民進黨正動用國家機器，轉移海基會前董事長涉貪案焦點，也呼籲賴清德既然要掃黑肅貪，就不要阻擋國會改革，讓立法院查清弊案。

對於在野質疑府院黨對決「罷樑」，林右昌強調，從連署開始，國民黨、謝國樑刻意抹黑公民行動，貼上政黨鬥爭，這不是正確的做法。

林右昌指出，公民行動自發性和自主性非常強，民進黨從頭到尾沒有介入，國民黨刻意操作，反讓公民團體更加團結，連署數字才會衝到4萬3000多份，這在基隆民主發展史上前所未見，呼籲藍營適可而止，越是操弄只會讓基隆公民更加厭惡。

他強調，賴清德行程很早就訂了，將總統、中選會主委到基隆刻意扭曲成有特別目的，「事實並非如此」。

此外，昨天賴清德出席民進黨國務青旗艦營時，提到政黨若沒接受大法官解釋，人民會有噓聲，「青鳥會飛出來」，被藍委質疑語帶威脅。林右昌說，台灣是憲政國家，憲法法庭、大法官裁決是憲法最後一道防線，也是守護國家憲政體制的平台，任何人、政黨都應該尊重並遵循憲法法庭的最後裁決，讓憲政體制能順利運作。

至於加大力道罷樑是否是要轉移鄭文燦涉貪焦點？此案又是否會衝擊全代會改組？林右昌說，民進黨是非常有制度的政黨，依照相關廉政機制做出處分，而全代會選舉屬黨內民主，從過去到現在機制非常完整，會完成相關選舉程序，讓中常執會選舉結果順利圓滿。