雪霸國家公園重建三六九山莊砍冷杉惹議 監委調查

雪霸國家公園為重建「三六九山莊」，沿路砍伐台灣冷杉惹議。監委田秋堇今天表示，同為高海拔的排雲山莊重建及興建碧海水力發電廠時，並無為興建運輸軌道大舉砍伐林木情事，將申請自動調查。

媒體日前報導，雪霸國家公園為重建海拔3150公尺高的「三六九山莊」，沿路砍伐台灣冷杉。國家公園署解釋，因建材無法採直升機吊掛，施工廠商才採單軌軌道運輸方式辦理，且採對生態環境衝擊較小的路線規劃。

田秋堇今天透過新聞稿表示，據報載，雪霸國家公園三六九山莊重建工程耗資上億，將興建一棟高度近9公尺的2層樓鋼骨建築，總床位數為120床，供遊客住宿的山屋。然業者為施工方便，竟砍伐近千棵天然林興建運輸軌道，砍伐的樹木包含高海拔森林界線重要生態樹種冷杉等，恐影響冷杉林下脆弱高海拔生態系統，引起社會關注及爭議。

監委指出，監察院函詢內政部國家公園署，據國家公園署函復說明，雪霸國家公園管理處於砍伐前依森林法相關規定會同主管機關調查軌道路線上障礙木，砍伐台灣二葉松、台灣雲杉、台灣鐵杉、台灣冷杉、紅檜、香杉與雜木等總計806株，留置於現地供作各種生物微棲地及重要的營養源。

監委指出，但同為高海拔國家公園的排雲山莊重建，碧海水力發電廠興建過程，並無類似為興建運輸軌道致大舉砍伐林木情事，為瞭解實情，將申請自動調查。

監委指出，究竟工程設計評估過程是否充分考量高山生態系脆弱，規劃過程是否已做出對環境影響最小設計，施工造成環境生態影響，未來復育計畫為何，實有究明必要。