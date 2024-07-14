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川普造勢遇槍擊 林佳龍代表總統致電AIT表達關心

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國總統大選將於11月舉行，美國前總統川普出席造勢活動時，現場傳出槍響，川普被迅速帶離。(美聯社)
美國總統大選將於11月舉行，美國前總統川普出席造勢活動時，現場傳出槍響，川普被迅速帶離。(美聯社)

美國前總統川普（Donald Trump）於美東時間13日在賓州巴特勒（Butler）舉行造勢活動驚傳槍擊，槍手據傳當場身亡。外交部指出，外交部長林佳龍已在第一時間致電美國在台協會（AIT）處長谷立言，代表賴清德總統表達關心，並致上慰問。

美國總統大選將於11月舉行，川普13日出席造勢活動時，現場傳出槍響，川普被迅速帶離。當地檢察官說，事件造成兩人死亡，其中一人疑似為槍手。美國總統拜登發布聲明譴責，強調「美國不允許這種暴力」。

據了解，川普事發時正向賓州巴特勒的支持者演說，現場傳出數聲槍響後，川普蹲下以講台為掩護，數名特勤人員迅速護送川普到講台旁的維安車輛，可看見川普將右手伸向脖子，臉側及耳朵有血跡。

外交部表示，對於美國前總統川普遇擊事件表達關心，並強烈譴責任何政治暴力，將持續與全球社會共同團結支持民主。外交部並指出，林佳龍已於第一時間致電AIT處長谷立言，代表賴總統表達關心。

外交部 川普 美國在台協會

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