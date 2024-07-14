台海危機兵推灰色地帶 賴怡忠籲台美日速建協調機制

智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）第4屆台海危機兵推今天舉行。台灣方面飾演「總統」角色的遠景基金會董事長賴怡忠與美日方面交涉時強調，2027年共軍武力犯台可能性高，美日台應儘速建立協調機制。

第4屆台海危機政策兵推今明兩天在東京市谷、日本防衛省（國防部）附近一間飯店舉行。今年台灣方面由國防部智庫、國防安全研究院（國防院）董事長霍守業率隊參與，賴怡忠與國防院戰略顧問、前參謀總長李喜明負責代表台方主推，國防院副執行長李廷盛也參與。民進黨籍立委郭國文、陳冠廷、福爾摩沙共和會（福和會）組團首度參加。

第4屆兵推主要模擬共軍2027年武力犯台，13日模擬台日等國面對中共的「淺灰色」、「深灰色」地帶行動威脅時如何因應，14日進行中共武力犯台兵棋推演。過程探討台海可能面臨的危機，並將全球局勢納入考量，包括俄羅斯侵略烏克蘭、中東動盪，以及台灣面臨的威脅、美國總統大選結果等。

在兵推過程中，扮演台灣總統一角的賴怡忠表示，根據目前的資料，「我們認為中國在2027年2月演習轉為戰爭，侵略台灣的可能性非常高，因為我們進行相應的戰爭的動員準備。台海發生戰爭的機會非常地高，我們需要日美幫我們做到以下幾件事」。

「第1點是當戰爭極有可能發生時，我們希望美日明確對中國清楚地表達，這個戰爭美日一定會介入。第2點我們希望日本針對對台灣的戰爭或者是封鎖戰，日本能夠將它定位為「存亡危機狀態」（存立危機事態）。」

第3點，台美日3邊的協調機制必須現在就要建立起來，以因應未來可能發生戰爭的協調。「最後一點，從現在開始我們需要在能源、醫療物資、食物以及相關的軍事彈藥等大量地儲備，希望美日能提供協助。」

另外，當中國的飛機或船艦一侵入台灣的領海或領空，「我們會毫不猶豫地發動攻擊，這一點，不管對方有沒有發動攻擊，我們都希望美日都了解」。

對此，扮演美國國務卿角色的日本眾議員長島昭久回應說，將配合美中關係、日中關係的基本認知做思考，基於這個思考架構，美日該採取何種行動，今後兩國之間將緊密協商。至於是否判斷為「存亡危機狀態」等說法，因事關主權，則委由日方做決定。

存亡危機狀態是指與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本上顛覆國民生命與權利的危險狀態」。這種情況是日本自衛隊可行使受限的集體自衛權的要件之一。

這場兵推，扮演日本首相角色的是日本眾議員、前防衛大臣小野寺五典，還有多位國會議員扮演閣僚。此外，有多名退役的自衛隊幹部及退休的政府高官，加上來自台灣、美國等相關人士共約70人參加。

會後，賴怡忠被中央社問及兵推過程中對美日提出強硬的4點訴求一事。他說，實際上就是那個狀況很可能發生戰爭，所以協調機制和預備機制皆須儘速建立。此外，對於台灣所需的戰略物資，也期盼美日能提供協助。

他說，在政治上，美日需要釋放出非常明確的戰略訊號，日本也要有一個更清楚的「狀態認定」（譬如是否為存亡危機狀態），這樣台灣在尋求和日本的合作時，就比較清楚可以發起合作的範圍。

問及有關「狀態認定」，日本政府似乎講得很保守，賴怡忠說：「狀態的認定是日本主觀的決定，我們會尊重，但實際上，我們也須讓日本知道我們認為什麼狀態認定會對日本及台灣比較有利，這方面我們一定要表達出我們的期待和需求。」

本屆兵推中，假消息、假新聞及網路攻擊也變成一個重要問題。

賴怡忠說：「台灣在應對假消息、假新聞，除了過去的相關經驗外，我們有個弱勢就是，承載假消息、假新聞的社群媒體都不是台灣本身擁有的，是外國的，所以我們在尋求處理這些假消息假新聞時，如果沒有這些社群媒體協助，對台灣來講是處於較不利的處境，所以會變得更需要和美日合作。」

有關第3、4屆JFSS台海危機兵推最大的不同，賴怡忠指出，去年第3屆是將重點放在網路攻擊，今年第4屆則是用了很多例子去描述灰色地帶。

有個很明顯的現象是，關於中國對台灣的威脅，過去大部分主題都是在強調中國對台灣直接的軍事侵略，但從2022年以後，灰色地帶軍事壓迫，以及封鎖或是隔離等動作發生的可能性更高，因此變成演練的新重點。

他說：「灰色地帶的問題受到我們很多周邊國家的高度重視，這也是台美討論時愈來愈顯著的主題。因為對台灣軍事攻擊當然要準備（應對），但現在反而發現灰色地帶問題是每天、一天到晚都會碰到，因此必須處理。」