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客家八音融入銅管樂團 創新吹起爵士風

中央社／ 新竹縣14日電
8年級生彭峻暘（右2）不僅能展現傳統客家八音樂曲，也透過與銅管樂團合作，讓傳統音樂注入現代爵士風，以風格的轉換，打造全新的客家音樂風貌，讓無形傳統文化再添創意。（彭峻暘提供）中央社
8年級生彭峻暘（右2）不僅能展現傳統客家八音樂曲，也透過與銅管樂團合作，讓傳統音樂注入現代爵士風，以風格的轉換，打造全新的客家音樂風貌，讓無形傳統文化再添創意。（彭峻暘提供）中央社

「來場創新音樂」8年級生彭峻暘打破客家八音展現，透過與銅管樂團合作，讓傳統音樂注入現代爵士風，以風格的轉換，打造全新的客家音樂風貌，讓無形傳統文化，再添創意。

32歲彭峻暘表示，早期客家八音的樂師是一種正式職業，非業餘娛樂性質，培養不易，如今已沒落，但他從10年前開始學習八音的吹拉演奏，並成立北埔八音團，向資深樂師賴義發、田文光等人學習，盼讓客家八音續傳承。

彭峻暘說，客家八音是融合金、石、絲、竹、匏、土、革和木等8種不同材質製成的樂器的客家樂團，他能精通每一項樂器，尤其嗩吶是他更是擅長，透過嗩吶可展現如人唱歌般的聲音，詮釋喜、怒、哀、樂等不同感覺，為曲目注入不同展演風格。

彭峻暘說，現代民眾對於傳統八音印象中就是很吵且大聲的音樂，聽到時也常會摀耳朵，他則將客家八音重新融合，加入銅管樂團演奏，風格一變成為爵士風，讓傳統音樂也可很潮流。

彭峻暘表示，他將持續創新客家八音，改變八音演奏方式，吸引更多年輕族群關注，而不同世代演奏樂曲，會打造不同的音樂模式，讓曲風更多元。

面對八音沒落問題，彭峻暘指出，現實面來說因市場較小眾，加上新竹地區廟會較少，收入不穩定，導致學習的人只能將此當興趣，難以成為職業，但他希望能藉由持續推廣與創新，讓更人願意學習並看見八音。

為搶救傳統音樂，彭峻暘說，他到關西鎮富光國中與北埔國小等學校教學，讓孩子從小就接觸學習，把傳統音樂向下扎根，也要讓八音不只是民眾印象中「長輩的音樂」，而是能現代化、有趣。

客家 樂團 音樂

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