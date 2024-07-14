【即時短評】罷樑府院黨大陣仗 藍轟鄭文燦貪瀆正面戰

罷免謝國樑案藍綠昨天在基隆隔空交鋒，國民黨基隆市黨部掛牌「民進黨選輸了，想重選」，對準民進黨正式宣戰，展開正面回擊，力催支持者出來蓋不同意票。民進黨繼中選會被控國家隊介入罷樑後，罷樑再拉高層級，賴清德總統昨大陣仗送匾，府院黨一波接一波加速「拆樑」，企圖轉移鄭文燦貪瀆案後續風暴。

罷樑案雖然藍綠為30天、40天的查對時間交火，但目前兩陣營都有第二階段過關的準備，決戰第三階段，估投票時間點落在10月，藍希望拉長時間戰線，中央地方有充裕時間聯手反罷免，綠則想趁民團激起的罷樑氣勢，打鐵趁熱加速拆樑，形成藍綠正面對決。

民進黨在罷免謝國樑的角色將浮出檯面，從秘書長林右昌登高一呼批判市長選錯人市政倒退開始，綠議員開第一槍協助連署後，府院黨的動作一波接一波，也不避諱了，中選會的罷樑國家就明目張膽。

賴總統、林右昌、童子瑋昨對罷免案雖都避而不談，但慶安宮是被藍點名罷免反制的民進黨議長童子瑋大本營，現場民進黨中央到地方大集結，擺明主角就是童子瑋，為他營造出氣勢，進可攻退可守。黨內解讀，總統現時還不急著出手，時間還很長，但可營造府院黨一體團結支持童的氣氛。

民進黨表面不介入，私底下動員不斷，綠營基層也焦慮，希望有領頭羊帶領助罷免，也都在期待中央的號角，掃除曖昧不明狀態，賴清德在此關鍵時間點現身，如同主帥親征，兵臨城下，只差戰鼓擂響。

鄭文燦貪瀆案糾葛有多深，府院黨恐怕都挫咧等，已衝擊民眾對民進黨政府的信任感，綠為了轉移焦點，罷免案成為救命浮木，如果一戰能成功，不但有望為綠營在基隆重新奪回執政，且掃除貪汙陰霾，啟動大罷免時代，明年一路往南要罷免立委下去。

鄭文燦涉貪爆發後，藍營搶到槍，認為是為反罷免找到破口，秘書長黃健庭除批鄭貪瀆外，更加碼質疑，民進黨要用罷免案來當他們的遮羞布，基隆就是掩蓋前任市長可能有的弊病，比如城際轉運站、田徑場、東岸商場等，才要除掉謝國樑而後快。

公民團體發起的罷免案，如今演變成藍綠對決態勢，淪為市長的爭奪戰，藍要扭轉一路挨打的局面正面回擊，綠主帥昨親臨一字排開，雖未明說，但如同向藍叫板排場，藍綠各自出招。