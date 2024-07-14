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冷眼集／賴主席忙逗鳥 賴總統搞失蹤

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
賴清德出席民進黨舉辦的「國務青旗艦營」，與學生暢談聊民主。記者巫鴻瑋／攝影
賴清德出席民進黨舉辦的「國務青旗艦營」，與學生暢談聊民主。記者巫鴻瑋／攝影

賴清德自五二○以來，不見以國家元首高度為台灣社會爭議議題找出路，「賴總統」失蹤了，反倒是「賴主席」相當活躍，頻頻對在野黨疾言厲色；昨天上午先親赴基隆當起「拆樑總司令」，下午更在民進黨活動對「青鳥再起」埋伏筆，這些作為，都無助社會團結。

在國會改革期間，賴清德臉書發文肯定「青鳥們」，當時就引發質疑，以總統高度，面對憲政層次爭議，應當促進朝野去異求同，而非有先入為主的鮮明立場。

遺憾的是，賴清德非但沒收斂，甚至變本加厲，昨天進一步提及，如果有政黨不接受大法官會議解釋，「青鳥」會飛出來。

國會改革法案釋憲尚在進行中，賴清德此時拋出這樣言論，無疑是對釋憲結果會有利於民進黨深具信心，間接證實了「大法官會議是民進黨開的」質疑。

否則，若無預設立場，在民進黨舉辦的活動場合，賴大可展現總統高度，換種說法，呼籲無論釋憲結果如何，支持者都要節制，勿再上街頭造成社會紛擾。

這一來一往有巨大差別，賴清德在預先召喚「青鳥」與營造社會和諧間，選擇了後者，只顧當民進黨主席，卻忘了自己的總統身份與格局。

賴清德昨天以棒球比賽比喻釋憲結果，但不同於棒球比賽講究勝負，釋憲既不是在比賽，也不該鼓吹民眾有勝負心理；賴若凡事都要論輸贏，那新政府在立法院第一會期一事無成，將不是朝野磨合期，而是未來四年執政縮影，身為執政黨，自是難辭其咎。

民進黨 賴清德 釋憲

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