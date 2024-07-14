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立院若卡人事 新考委恐鬧空窗

聯合報／ 記者王千豪／台北報導
總統府秘書長潘孟安（右三）六月十三日率領考試院正副院長被提名人周弘憲（左三）、許舒翔（右一）及考試委員被提名人鄧家基（左二）及呂秋慧（左一）等人拜會立法院長韓國瑜（右二）。本報資料照片
總統府秘書長潘孟安（右三）六月十三日率領考試院正副院長被提名人周弘憲（左三）、許舒翔（右一）及考試委員被提名人鄧家基（左二）及呂秋慧（左一）等人拜會立法院長韓國瑜（右二）。本報資料照片

立法院將針對國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員、考試院考試委員、司法院大法官三項人事案行使同意權，由於剛修正的立法院職權行使法規定，至少進行為期一個月的審查，ＮＣＣ人事案已來不及在現任委員屆滿前完成審查；而考委人事案若不在七月底啟動審查作業，新考委也將趕不及於九月上任。

第十三屆考委任期將在八月卅一日屆滿，賴清德總統已於五月卅一日提名周弘憲為考試院第十四屆院長，許舒翔為副院長，邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威等七位為考委，並函送立法院行使人事同意權，該案已於六月七日交全院委員會審查。

由於立法院職權行使法已公布實行，依照新規，人事同意權案交付全院委員會或相關委員會審查，自交付審查之日起，期間不得少於一個月，且應於審查過程中舉行公聽會，邀集相關學者專家、公民團體及社會公正人士共同參與審查，並應於院會表決之日十日前，擬具審查報告。換言之，若不在七月底啟動相關審查作業，新考委趕不及九月上任。

立院長韓國瑜七月九日針對考委人事案召集朝野協商，此時正值憲法法庭審理國會改革法案釋憲案期間，朝野對於人事同意權要用舊法或新規有不同意見。國民黨立院黨團主張「實體從舊、程序從新」原則，民進黨立院黨團則認為應待憲法法庭裁定，最終朝野無法就相關程序達成共識，韓裁示擇期協商。

此外，ＮＣＣ四名委員的任期也將於七月卅一日屆滿，行政院前院長陳建仁在四月卅日提名翁柏宗為委員並為主委，陳炳宏為委員並為副主委，羅慧雯及詹懿廉為委員，並函送立法院行使人事同意權。

2024年三大人事案期程 製表／王千豪
2024年三大人事案期程 製表／王千豪

當時正值政權交接之際，國民黨團多次在程序委員會擋案，要求新任行政院長卓榮泰上任後由其提名或背書，但卓上任後，遲遲未對該名單正面表態，也讓ＮＣＣ委員人事案數度在程序委員會卡關，直到七月九日卓榮泰才在總質詢鬆口「照原案進行」，該案才得於七月十二日的院會順利付委審查。

值得一提的是，儘管目前總統府尚未提名大法官人選，但國會改革法案釋憲案正值審理中，釋憲結果不只影響人事同意權的行使，還會影響到大法官的提名作業，藍營人士表示，立法院職權行使法修正後，有關同意權之行使的細節仍有待朝野協商，而這又牽涉到憲法法庭是否裁定暫時處分，屆時恐再掀朝野攻防。

至於是否開臨時會處理ＮＣＣ跟考委人事案，國民黨團書記長洪孟楷直言，這個還沒討論到，這要等執政黨提出來，只要執政黨有提出來，都可以依照過去的慣例跟默契來討論。

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