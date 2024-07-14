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名人思生活／龍介仙手機藏萬卷 推廣漢文台語之美

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
立委謝龍介小學時著迷布袋戲口白中文雅的漢文台語與詩詞，從此醉心漢文台語。本報資料照片
立委謝龍介小學時著迷布袋戲口白中文雅的漢文台語與詩詞，從此醉心漢文台語。本報資料照片

2017年9月台南市長賴清德上任行政院長，市議員謝龍介拿著布袋戲偶「秘雕」歡送，祝福與監督兼具，這也讓謝龍介的布袋戲口白受到外界矚目，他長期對漢文台語的鑽研也被看見。私底下的謝龍介除了台語能出口成章，還挺身推動漢文台語教育，希望更多年輕朋友接觸，保住優美的語言文化。

謝龍介以台語俚語、俗諺借古諷今、針砭時政，成為他特殊問政風格。民國50到60年代，台南部分寺廟前每逢周末假日仍會有詩會活動，早年常在中西區普濟殿附近玩耍的謝龍介，也感染到這股文風；小學時期黃俊雄的「雲州大儒俠」布袋戲風靡全台，口白中文雅的漢文台語與詩詞，讓謝龍介很著迷。

謝龍介說，布袋戲是觸發他對漢文台語有興趣的引子，高中有幸被歷史名師蕭忠男教到，講了許多有趣的歷史故事與俗諺，更引發他想進一步探討這些詩詞之美，直到服完兵役出社會，便抽時間接觸，購買相關書籍閱讀，並從布袋戲的詩詞了解意思，以及掌握正確讀音。

最先接觸的書籍是《增廣昔時賢文》、《台灣語典》，謝龍介形容《增廣昔時賢文》有如文化基本教材，收錄700多句古訓與民諺，內容包含應對進退、待人處事、江湖險惡、詐騙等，常被拿來比喻的有「人用財交，金用火試」、「留得五湖明月在，不愁無處下金鉤」、「馬行無力皆因瘦，人不風流只為貧」、「人無千日好，花無百日紅」等。

謝龍介說，要背這麼多古訓與民諺很不容易，沒經常複習就會忘記，唯一方法就是經常翻閱與背誦，手機普遍有拍照功能後，他就把書本每頁拍下來，讓手機如書帶著走，想到就看、就背，但難免也有不會的，就向專家請教。現在許多漢文台語資料都有電子版，謝都收錄在手機。

他說，被稱「龍介仙」也有壓力，因為隨時有人來問「這個字的台語怎麼念？」謝龍介的手機藏萬卷，整理得井然有序，對漢文台語研究下足工夫。他結合台中市海洋台語文研究學會推廣漢文台語，開設免費課程，在台南與大天后宮合作辦了2期，另獲台中、台北、新北市政府支持，今年也開班。

海洋台語文研究學會也推出許多教學影片，謝龍介說，要年輕人學漢文台語可能有困難，不過，可藉由短影音讓他們留下一些概念，未來發現優美語言並想學習時，就較容易投入。他說，漢文台語有深厚底蘊，把這種文化推得更深更廣，是自己的使命與志業。

台語 布袋戲 謝龍介

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