馬英九生日嗨唱這首英文歌 藍委曝他與年輕人互動熱絡：光拍照就1個多小時

今天是前總統馬英九74歲生日，他特地演唱美國鄉村音樂歌手約翰丹佛（John Denver）的「Take Me Home, Country Roads」，感謝各界對他的祝福；不少政治人物也湧入馬英九臉書留言祝賀。

馬英九在臉書表示，今天收到很多祝福，謝謝大家，並分享一段演唱「Take Me Home, Country Roads」的31秒影片。不少藍營政治人物、網友紛紛到馬英九貼文下方留言祝賀生日快樂。

國民黨立委翁曉玲也在臉書分享和馬英九互動的過往，她表示兩年前邀請馬英九到清華大學演講，談他的好友前清大校長沈君山。馬英九雖然不是第一次來清華，但卻是第一次向清大學生演講。

翁曉玲回憶，她原本擔心會不會太少學生來聽演講，又演講活動進行中會不會有突發狀況出現，例如舉抗議布條、丟鞋子？為此做了好幾次演練，都是在想怎麼處理抗議的情況。

翁曉玲指出，沒想到當天演講活動盛況空前，大約有600百位的師生排隊進場聽演講，只可惜學校的會議廳只能容下350人左右，進不了會議廳的同學，只能在旁邊教室看同步直播。

翁曉玲說，馬英九是天生的領袖型人物，極具演講魅力，年輕的學生們無不為之迷倒，演講結束後，等著排隊和馬英九照相的同學就一兩百人，光是照相就照了一個多小時。