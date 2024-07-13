快訊

溫網／雷茨科娃拍退寶莉妮 奪生涯第二座大滿貫女單金盃

高雄轎車卡平交道柵欄動彈不得 自強號「擦撞車頭」影響近3千名旅客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬英九生日嗨唱這首英文歌 藍委曝他與年輕人互動熱絡：光拍照就1個多小時

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
今天是前總統馬英九74歲生日，不少藍營政治人物、網友紛紛到馬英九臉書留言祝賀。圖／聯合報系資料照片
今天是前總統馬英九74歲生日，不少藍營政治人物、網友紛紛到馬英九臉書留言祝賀。圖／聯合報系資料照片

今天是前總統馬英九74歲生日，他特地演唱美國鄉村音樂歌手約翰丹佛（John Denver）的「Take Me Home, Country Roads」，感謝各界對他的祝福；不少政治人物也湧入馬英九臉書留言祝賀。

馬英九在臉書表示，今天收到很多祝福，謝謝大家，並分享一段演唱「Take Me Home, Country Roads」的31秒影片。不少藍營政治人物、網友紛紛到馬英九貼文下方留言祝賀生日快樂。

國民黨立委翁曉玲也在臉書分享和馬英九互動的過往，她表示兩年前邀請馬英九到清華大學演講，談他的好友前清大校長沈君山。馬英九雖然不是第一次來清華，但卻是第一次向清大學生演講。

翁曉玲回憶，她原本擔心會不會太少學生來聽演講，又演講活動進行中會不會有突發狀況出現，例如舉抗議布條、丟鞋子？為此做了好幾次演練，都是在想怎麼處理抗議的情況。

翁曉玲指出，沒想到當天演講活動盛況空前，大約有600百位的師生排隊進場聽演講，只可惜學校的會議廳只能容下350人左右，進不了會議廳的同學，只能在旁邊教室看同步直播。

翁曉玲說，馬英九是天生的領袖型人物，極具演講魅力，年輕的學生們無不為之迷倒，演講結束後，等著排隊和馬英九照相的同學就一兩百人，光是照相就照了一個多小時。

翁曉玲 馬英九

相關新聞

鄭文燦遭收押、陳亭妃被除名 民進黨全代會權力改組添變數

民進黨全國黨代表大會21日登場，黨內人士指出，立委陳亭妃被正國會除名及前桃園市長鄭文燦遭收押禁見，各派系正積極爭取兩人所...

北市私幼師涉性侵…家長嘆若知情不會把孩子送去 勵馨籲修法可適當報導

北市某私立幼兒園男教師涉性侵6名女童，另還有至少20名女童家長報案。勵馨基金會今天說，性侵案件調查期長，籲應修法讓媒體在...

三重警被毒駕撞死 黃國昌批政府怠惰：依托咪酯被列為毒品拖了快1年

今天凌晨三重發生毒駕追撞警車造成警察死傷的憾事，令人悲慟。民眾黨立委黃國昌表示，行政院長卓榮泰日前出席「反毒有功人士團體...

打詐專法通過2法…高額詐欺犯 可判12年併罰3億

立法院會昨三讀通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」及修正「通訊保障及監察法」，加重刑責重罰詐騙，詐欺犯獲利達一億元，最重...

馬英九生日嗨唱這首英文歌 藍委曝他與年輕人互動熱絡：光拍照就1個多小時

今天是前總統馬英九74歲生日，他特地演唱美國鄉村音樂歌手約翰丹佛（John Denver）的「Take Me Home,...

馬英九、蔡英文都曾滿口數字 賴清德今在基隆也說不少

今年卸任總統職務的蔡英文，2016年競選時曾諷前總統馬英九只看見數字，不看人民的感受，但蔡在執政末期，也常列舉各項數字證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。