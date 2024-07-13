快訊

鄭文燦遭收押、陳亭妃被除名 民進黨權力改組添變數

獨／當時沒通報！台中旺偉飛行俱樂部傳摔機釀2傷 運安會證實了

獨／才笑鄰「老蚌生珠」 資深女星出意外隔11年生第三胎

鄭文燦遭收押、陳亭妃被除名 民進黨全代會權力改組添變數

中央社／ 台北13日電
前桃園市長鄭文燦遭疑涉貪案，桃園地方法院11日下午第3度開羈押庭審理，法官在傍晚裁定收押禁見，鄭文燦準備由桃院警備車解送至桃園看守所。中央社
前桃園市長鄭文燦遭疑涉貪案，桃園地方法院11日下午第3度開羈押庭審理，法官在傍晚裁定收押禁見，鄭文燦準備由桃院警備車解送至桃園看守所。中央社

民進黨全國黨代表大會21日登場，黨內人士指出，立委陳亭妃正國會除名及前桃園市長鄭文燦遭收押禁見，各派系正積極爭取兩人所握全國黨代表票數，黨內權力改組恐有變數。

民進黨7月21日召開全代會，亦是總統賴清德兼任黨主席後首場全代會。這屆中常委派系分布，新潮流3席、英系2席、正國會2席，蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼1席；由於鄭文燦遭收押禁見，停權3年，外界好奇燦系全國黨代表的投票走向。

民進黨員日前已投票選出309席票選全國黨代表，再加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，共617票將在全代會時改選中執委、中評委。按照規定，全國黨代表選出30席中執委後，再從這30席中執委選出10席中常委。

黨內派系人士認為，鄭文燦所涉案件一定會對新潮流系有影響，而陳亭妃被正國會除名與鄭文燦遭羈押案，恐讓黨內這波權力改組出現變數。

代表正國會的中常委陳茂松表示，正國會有2席中常委空間，受到陳亭妃事件影響，正在補破網，除了他之外，另外1席中常委還在努力當中。

至於英系部分，派系人士說，英系這次跟蘇系合作，規劃立委蔡易餘出任中常委，是否能拿下第2席中常委，則要視中執委選舉結果而定。

此外，湧言會固定1席中常委，立委王定宇已表態爭取。蘇系則是推出立委張宏陸，民主活水、綠色友誼連線等也有1席中常委空間。

派系人士分析，陳亭妃從正國會出走後，能否如願拿下1席中常委有變數，若無法拿下，陳亭妃所掌握的中執委票數，可能部分回歸正國會、其餘流向英系；另外，鄭文燦領軍的桃園幫（燦系）握有的全國黨代表票數，各方人馬也在積極拉票，為中執委選舉添新變數。

不過，黨內人士認為，鄭文燦遭收押雖然會影響黨的整體政治氛圍，但全代會的權力結構改組，各派系已經過一個多月的拉票與固票，合縱連橫幾乎都成定局，基本上仍維持派系結構平衡，變化應不會太大。

中常委 新潮流 正國會 湧言會 鄭文燦 陳亭妃

延伸閱讀

監所遇周休不開放…鄭文燦關押第3天沒冷氣吹也沒會客菜 可能僅10分鐘放風

影／出席活動提打「黑金槍毒詐」…暗指鄭文燦？ 賴總統笑而不答

鄭文燦收押抗告被駁 桃園市長張善政4字回應

批藍追打鄭文燦案以為撿到槍 吳思瑤：想轉移罷樑焦點

相關新聞

鄭文燦遭收押、陳亭妃被除名 民進黨全代會權力改組添變數

民進黨全國黨代表大會21日登場，黨內人士指出，立委陳亭妃被正國會除名及前桃園市長鄭文燦遭收押禁見，各派系正積極爭取兩人所...

北市私幼師涉性侵…家長嘆若知情不會把孩子送去 勵馨籲修法可適當報導

北市某私立幼兒園男教師涉性侵6名女童，另還有至少20名女童家長報案。勵馨基金會今天說，性侵案件調查期長，籲應修法讓媒體在...

三重警被毒駕撞死 黃國昌批政府怠惰：依托咪酯被列為毒品拖了快1年

今天凌晨三重發生毒駕追撞警車造成警察死傷的憾事，令人悲慟。民眾黨立委黃國昌表示，行政院長卓榮泰日前出席「反毒有功人士團體...

打詐專法通過2法…高額詐欺犯 可判12年併罰3億

立法院會昨三讀通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」及修正「通訊保障及監察法」，加重刑責重罰詐騙，詐欺犯獲利達一億元，最重...

馬英九、蔡英文都曾滿口數字 賴清德今在基隆也說不少

今年卸任總統職務的蔡英文，2016年競選時曾諷前總統馬英九只看見數字，不看人民的感受，但蔡在執政末期，也常列舉各項數字證...

影／服務處主任爆酒駕…邱議瑩道歉了 被問參選高雄市長一事這樣回

民進黨立委邱議瑩服務處主任爆發酒駕風波，邱得知後第一時間解除職務，今天也為此向社會大眾致歉，她強調，未來會更嚴格要求服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。