鄭文燦遭收押、陳亭妃被除名 民進黨全代會權力改組添變數

民進黨全國黨代表大會21日登場，黨內人士指出，立委陳亭妃被正國會除名及前桃園市長鄭文燦遭收押禁見，各派系正積極爭取兩人所握全國黨代表票數，黨內權力改組恐有變數。

民進黨7月21日召開全代會，亦是總統賴清德兼任黨主席後首場全代會。這屆中常委派系分布，新潮流3席、英系2席、正國會2席，蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼1席；由於鄭文燦遭收押禁見，停權3年，外界好奇燦系全國黨代表的投票走向。

民進黨員日前已投票選出309席票選全國黨代表，再加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，共617票將在全代會時改選中執委、中評委。按照規定，全國黨代表選出30席中執委後，再從這30席中執委選出10席中常委。

黨內派系人士認為，鄭文燦所涉案件一定會對新潮流系有影響，而陳亭妃被正國會除名與鄭文燦遭羈押案，恐讓黨內這波權力改組出現變數。

代表正國會的中常委陳茂松表示，正國會有2席中常委空間，受到陳亭妃事件影響，正在補破網，除了他之外，另外1席中常委還在努力當中。

至於英系部分，派系人士說，英系這次跟蘇系合作，規劃立委蔡易餘出任中常委，是否能拿下第2席中常委，則要視中執委選舉結果而定。

此外，湧言會固定1席中常委，立委王定宇已表態爭取。蘇系則是推出立委張宏陸，民主活水、綠色友誼連線等也有1席中常委空間。

派系人士分析，陳亭妃從正國會出走後，能否如願拿下1席中常委有變數，若無法拿下，陳亭妃所掌握的中執委票數，可能部分回歸正國會、其餘流向英系；另外，鄭文燦領軍的桃園幫（燦系）握有的全國黨代表票數，各方人馬也在積極拉票，為中執委選舉添新變數。

不過，黨內人士認為，鄭文燦遭收押雖然會影響黨的整體政治氛圍，但全代會的權力結構改組，各派系已經過一個多月的拉票與固票，合縱連橫幾乎都成定局，基本上仍維持派系結構平衡，變化應不會太大。