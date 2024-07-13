農業部反對調高公糧收購價格 張嘉郡批倒果為因

農業部反對調高公糧收購價格，並提出「1集2轉3加3」政策。國民黨立委張嘉郡今天表示，「1集2轉3加3」政策是新瓶裝舊酒，相關內容早就推行多年，農業部只是在玩置換形容詞的遊戲，而反對提高收購價格的理由，更是倒果為因。

國民黨立法院黨團對公糧收購價格提案每公斤增加新台幣8元，民眾黨團提案每公斤增加5元。農業部長陳駿季日前提出「1集2轉3加3」方案，並表示歷史驗證調高公糧收購後引發米價跌至10年新低、重傷農民收益。

立法院黨團協商昨天晚間研商「農業部應調整公糧收購價格」案，最終仍無法達成共識，全案保留送院會處理。

張嘉郡今天表示，前1次公糧收購價格調整已經是13年前，這13年來各種物價指數與耕作成本早已飛漲，對基層農民造成極大負擔，也沒看到農業部有任何因應，現在還以恐造成生產成本增加，來反對調高收購價格，根本是倒果為因。

張嘉郡指出，陳駿季曾說，公糧收購價格與契作價格是連動的，民營糧商收購價格也必須要提高，照此說法，受益的是基層農民，但現在卻倒因為果，說提高公糧收購價格會造成糧價崩跌，因此反對調漲，這到底是為了保護農民，還是保護糧商。

張嘉郡強調，公糧收購不是毫無限制收購，分為「計畫收購」、「輔導收購」、「餘糧收購」，每一種收購方式都有其一定的量與價格，以去年收購29.1萬噸量來算，提高8元，也只增加23億元，就算官員說農民搶種的2012年，收購了45.6萬噸，也只增加36億元，不可能、也不應該發生增加百億元經費的狀況。

根據農業部的說明，「1集2轉3加3」方案是指：「1集」是引導繳交公糧收購的農民加入集團產區，產出更優質品種的稻穀，措施包含加碼獎勵金每公頃1萬元等，預計3年轉集團產區契作面積累計可有1萬公頃，優良品種種植比例3年內提升至6成。

「2轉」是鼓勵在特定地區轉做雜糧，減少水稻過量生產、提高雜糧自給率。例如高鐵沿線下陷地區，1期作改種旱作雜糧，節水獎勵每公頃加2萬元，跟集團產區合作再加碼5000元。購買農機可享低利貸款、補助成數提高。

「3加3」是透過調高水稻優質加強型保險理賠金額，推動市場採購引導糧商提高價格收購自營糧，以及推廣學童吃優質品種米養成食米習慣，再搭配前述的1集2轉，估計3年內乾穀價格每公斤可提高3元。