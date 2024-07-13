用棒球賽比喻國會改革釋憲 賴總統：政黨若不接受「青鳥」會飛出來

民進黨今天進行「2024國務青旗艦營－民主充電站」最後一天活動。民進黨主席賴清德以棒球做比喻，談到運動員在運動場上要有「運動家精神」，政黨則要有民主精神。當今天在棒球場上遇到紛爭，球隊會由總教練請求裁判進行判決，如果最終判決的結果，總教練不服，最糟的情況是會被裁判驅逐出場，如果被裁判驅逐出場仍然不服，會發生什麼事？會被球迷報以噓聲。

賴清德表示，同樣的道理也在立法院，大法官就像是球場上的裁判，如果今天政黨不接受大法官會議的解釋，人民會有噓聲，青鳥也會飛出來。唯有每個政黨都遵守民主的精神，國家才會穩定。

在營隊結業式中，賴清德肯定學員，指出學員們的簡報非常精采，對整個民進黨的發展，都有莫大的幫助。接著，他向在場學員詢問：「民主的價值是什麼？」現場學員也提出熱烈的答覆。

順著這條「民主路」的脈絡，賴清德提出當前台灣社會所面臨的三大民主問題。第一，是國內的政黨紛爭。賴清德指出，立法院自今年2月1日開議以來，面臨許多紛紛擾擾，他理解政黨之間的競爭是常態，但不能做出破壞制度的事情。

賴清德接著表示，關於國家認同分歧的問題，台灣內部的國家認同相對分歧。對台灣整體的發展相當不利，面對集權主義的威脅也不利。但難能可貴的是，台灣每一個政黨都珍惜民主，而民主有團結的內涵在裡面，也是我們的共同認同，所以，繼續深化民主能有助於國家的團結，解決認同的分歧。

賴清德說，最後是國際安全的問題。台灣是民主國家，追求民主自由的價值。在當前民主極權對抗加強的情況下，國際上民主陣營也認知到台海安全是維持世界安全、繁榮的必要元素，所以在面對極權主義威脅的時候，台灣也可以跟民主陣營肩並肩站在一起，發揮穩定的力量，從而得到和平。

賴清德勉勵學員，雖然當前國內對民主價值的看法不同，但只要我們堅持民主、深化民主，就可以解決台灣當前的問題。