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北市私幼師涉性侵…家長嘆若知情不會把孩子送去 勵馨籲修法可適當報導

中央社／ 台北13日電
北市某私立幼兒園男教師涉性侵6名女童，另還有至少20名女童家長報案。勵馨基金會今天說，性侵案件調查期長，籲應修法讓媒體在保護受害者同時也可適當報導，避免再有受害者。情境示意圖。圖／Ingimage
北市某私立幼兒園男教師涉性侵6名女童，另還有至少20名女童家長報案。勵馨基金會今天說，性侵案件調查期長，籲應修法讓媒體在保護受害者同時也可適當報導，避免再有受害者。情境示意圖。圖／Ingimage

北市某私立幼兒園教師涉性侵6名女童，另還有至少20名女童家長報案。勵馨基金會今天說，性侵案件調查期長，籲應修法讓媒體在保護受害者同時也可適當報導，避免再有受害者。

北市某私立幼兒園男教師涉性侵6名女童遭起訴，台北地方法院定8月宣判。檢警另外接獲至少20名女童家長報案，並查扣男教師拍攝的大量女童性影像檔案。

勵馨基金會執行長王玥好今天告訴中央社記者，針對此案有接獲家長反應，早在2022年6月前就有孩子疑遭性侵事件發生，卻沒有家長知道，也不曉得主管機關是否有進行調查，才導致類似事件於2023年6月再次發生，並有高達20名孩子受害，嚴重侵害兒少與家長權益。

王玥好說，以實務經驗來看，當幼兒園或校園等人員涉及性侵事件時，地方教育局在調查期間並不會揭露相關資訊，家長也可能在不知情情況下繼續將小孩送去，往往家長發現時都會自責自己沒有把關好，但「這不是家長的錯」。

王玥好也說，有接獲家長反應，若有媒體願意報導，也就不會送孩子去該幼兒園，也不致後續有高達20名孩童受害等，現行兒童及少年福利與權益保障法69條雖然是為保護受害者而設立，但也應考量兼顧公益示警情況。

王玥好表示，往往性侵案調查可能長達1、2年時間，在有其他小孩可能成為潛在受害者時，應考量媒體第四權公益揭弊角色，應修法在兒少隱私權、媒體報導權、民眾知情權之間取得平衡，避免再有受害者出現。

修法 兒少隱私權 幼兒園 教師

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