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卓榮泰：不讓農民權益受侵害 持續拓銷優質農產品

中央社／ 南投13日電

行政院長卓榮泰今天表示，農產品與高科技產業同為台灣重要戰略物資，政府不會讓農民權益與糧食安全受到任何侵害，將努力拓展農產品外銷通路。

卓榮泰到南投縣視察紅龍果外銷供果園指出，3日台灣紅龍果首批出口至日本，期望未來紅龍果外銷日本數量大幅提升，台灣推動精緻農業後，農友透過技術與栽培管理提升果肉品質，讓紅龍果甜度高、具獨特淡雅香氣，也提供消費者更多元選擇。

卓榮泰表示，南投縣是全台紅龍果最大產區，產量約占全國20%，未來中央與地方會持續攜手打造地方交通建設，讓更多民眾透過便利交通運輸前來南投，享受「當下、當地、當季」美味農產品，也讓當地農產品運往各地。

卓榮泰說，目前紅龍果、芒果、鳳梨釋迦等都順利銷往日本，政府將運用更多政策拓展農產品外銷通路，也期盼中央與地方合作推廣行銷，讓台灣優質農產品輸出至世界各地。

卓榮泰表示，農產品與高科技產業都是台灣重要戰略物資，農民生產農產品，供應照顧每一位國人，是台灣的衣食父母，因此政府有責任照顧農民，不讓農民權益與糧食安全受到任何侵害，要讓農民安心，人民才能安心。

卓榮泰 紅龍果 農民

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