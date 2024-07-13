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綠質疑偷渡陸配入籍年限 白回擊批「抹紅」擬撤簽新住民權益法

中央社／ 台北13日電

民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，民眾黨團打算透過更高位階的新住民基本法，讓陸配穿上新住民的身分外衣，凌駕取代兩岸人民關係條例對陸配的管制規定，所幸朝野協商時民進黨團拆地雷順利擋下。

民眾黨團則發文譴責，指民進黨團幹部無理抹紅攻擊，用詞更處處可見對新住民族群的歧視與不理解，若吳思瑤等人不對其抹紅錯誤行徑道歉，黨團不排除撤簽新住民權益保障法草案，或退出無效的政黨協商。

媒體報導，朝野黨團昨天協商新住民權益保障法草案，並通過附帶決議，要求內政部須於立法通過後1年內，成立專責一級單位「新住民司」，統籌規劃推動新住民事務，草案預計15日完成二、三讀程序。

吳思瑤今天透過臉書表示，民眾黨在朝野協商假照顧新住民之名，要偷渡「縮短陸配入籍年限」之實，民眾黨立委麥玉珍更提出「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」的條文，讓陸配適用外配規定，入籍年限由6年改4年，觸動敏感的國安神經。

吳思瑤指出，民眾黨提的新住民基本法草案還要求明定「新住民委員會」，如果通過，台灣對陸籍人士的法律秩序都將被破壞，爾後陸配的權利義務，陸委會就管不到，所幸民進黨團在朝野協商中踢爆這個意圖，強力反對且擋下。

民眾黨團今天下午透過新聞稿反擊，指民進黨借題發揮，刻意扭曲黨團提案的新住民基本法立法精神，使外界誤解相關條文將鬆綁外國人士入籍條件限制，對於新住民要求「公平對待」的基本法精神，也刻意抹紅。

民眾黨團表示，黨團幹部已建議，若吳思瑤等人不對其抹紅錯誤行徑道歉，黨團不排除撤簽新住民權益保障法，或退出無效的政黨協商；畢竟政黨協商之一方若已失去理性，只享受造謠為樂、與敗德為伍，只會延宕立法效率、內耗台灣。

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