快訊

113分科公民／試題與解答看這 難度反應兩極…立院打架、美國大選皆入題

六福村水樂園傳意外…遊客疑摔下15公尺高滑水道 頭破血流急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新黨全國委員會議公布新人事 吳成典：帶領更多台青赴陸交流

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
新黨今天召開第11屆全國委員會議，黨主席吳成典表示，兩岸融合是大勢所趨，新黨將更積極推動兩岸青年的交流，帶領更多的台灣青年前往大陸進行體驗交流。圖／新黨提供
新黨今天召開第11屆全國委員會議，黨主席吳成典表示，兩岸融合是大勢所趨，新黨將更積極推動兩岸青年的交流，帶領更多的台灣青年前往大陸進行體驗交流。圖／新黨提供

新黨今天召開第11屆全國委員會議，黨主席吳成典延攬具有台商背景的全國台企聯常務副會長林易陞擔任副主席兼任秘書長。吳成典表示，兩岸融合是大勢所趨，新黨將更積極推動兩岸青年的交流，帶領更多的台灣青年前往大陸進行體驗交流。

新黨表示，新黨曾為台灣第三大黨，本次人事調整充分體現了新黨決心改革的方向，全委會上決議，原新黨秘書長潘懷宗完成階段性任務，轉為顧問，本屆特請林易陞兼任秘書長，並聘請素有「中壢戰神」之稱的游智彬擔任副秘書長，以及聘請具備政務資歷背景的田昭容擔任副祕書長，共同推動本次黨務發展。

新黨指出，將加大面向社會青年廣納賢達，希望能招募一批年輕有為、具備高度責任感和使命感的青年們，能共同致力於推動新黨的黨務發展與革新。期望這些新鮮血液的加入，為新黨注入了新的活力和動力。此外，新黨還注重加強內部人員的培訓和教育，以提高政治素質和業務能力。

吳成典指出，兩岸融合是大勢所趨，新黨將更積極推動兩岸青年的交流，合作，共同發展，新黨將身先士卒，從經濟、文化、科技等各項領域，帶領更多的台灣青年前往大陸進行體驗交流，為台灣青年尋找能在大陸真正築夢踏實並安居樂業的發展之路。

林易陞表示，在台灣政壇如此惡劣的環境和兩岸情勢日趨嚴峻的狀況下，成典主席依然堅定地承擔起新黨的未來，繼續推動著兩岸和平的發展，這種精神令人欽佩。此次擔任秘書長，雖然感到有些惶恐和壓力，但相信，在主席、全委會同志和各位同仁的齊心協力下，新黨一定能夠克服困難，迎接挑戰，共同為新黨的未來和中華民族偉大復興努力奮鬥。

游智彬指出，新黨下一步將強化組織發展與青年培養，在既有輿論戰場上以戰養戰，為公平正義為弱勢族群發聲，與社會共呼吸共同承擔社會責任。

台商 吳成典 新黨 游智彬 青年

延伸閱讀

超過3500人連署！罷免于北辰第一階段門檻達標 新黨宣布下一步行動

魯台青年交流節 設創業基金助台青

魯台青年文化交流節 設公益基金等三項目助台青

我方漁船越界還推給海巡署？新黨主席吳成典：陸委會不能處理就下台

相關新聞

外媒專訪 馬英九：台獨賴清德絕不敢 聰明的應該知所收斂

前總統馬英九日前受馬來西亞星洲日報專訪，他批民進黨推台獨，他也不認為民進黨是基於台灣內部需要才喊台獨，一個政黨若是為了台...

「帶年輕人去有重要用意」 馬英九：盼帶台師生赴陸參訪成常態

前總統馬英九日前接受馬來西亞星洲日報專訪，談及去年、今年他帶著台灣師生到大陸參訪，他盼帶團到大陸成常年活動，讓大陸知道台...

外媒專訪 馬英九稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

前總統馬英九日前接受馬來西亞星洲日報專訪，他表示，他非常關切台海目前局勢，但不致於到擔憂的地步，因不論美國或中國都不至於...

打詐專法通過2法…高額詐欺犯 可判12年併罰3億

立法院會昨三讀通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」及修正「通訊保障及監察法」，加重刑責重罰詐騙，詐欺犯獲利達一億元，最重...

影／高雄市長多一人參戰？ 邱議瑩：未來有很多想望

民進黨立委邱議瑩服務處主任爆發酒駕風波，邱得知後第一時間解除職務，今天也為此向社會大眾致歉，她強調，未來會更嚴格要求服務...

憂給兒少加害者保護傘 立委盼修法讓「示警作用新聞報導」可免責

電視新聞甚少揭發兒少受侵害等議題，民進黨立委林楚茵指出，原因是兒少福利法的規定一竿子全罰，電視台擔心觸法而避重就輕，形同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。