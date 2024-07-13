新黨全國委員會議公布新人事 吳成典：帶領更多台青赴陸交流

新黨今天召開第11屆全國委員會議，黨主席吳成典延攬具有台商背景的全國台企聯常務副會長林易陞擔任副主席兼任秘書長。吳成典表示，兩岸融合是大勢所趨，新黨將更積極推動兩岸青年的交流，帶領更多的台灣青年前往大陸進行體驗交流。

新黨表示，新黨曾為台灣第三大黨，本次人事調整充分體現了新黨決心改革的方向，全委會上決議，原新黨秘書長潘懷宗完成階段性任務，轉為顧問，本屆特請林易陞兼任秘書長，並聘請素有「中壢戰神」之稱的游智彬擔任副秘書長，以及聘請具備政務資歷背景的田昭容擔任副祕書長，共同推動本次黨務發展。

新黨指出，將加大面向社會青年廣納賢達，希望能招募一批年輕有為、具備高度責任感和使命感的青年們，能共同致力於推動新黨的黨務發展與革新。期望這些新鮮血液的加入，為新黨注入了新的活力和動力。此外，新黨還注重加強內部人員的培訓和教育，以提高政治素質和業務能力。

吳成典指出，兩岸融合是大勢所趨，新黨將更積極推動兩岸青年的交流，合作，共同發展，新黨將身先士卒，從經濟、文化、科技等各項領域，帶領更多的台灣青年前往大陸進行體驗交流，為台灣青年尋找能在大陸真正築夢踏實並安居樂業的發展之路。

林易陞表示，在台灣政壇如此惡劣的環境和兩岸情勢日趨嚴峻的狀況下，成典主席依然堅定地承擔起新黨的未來，繼續推動著兩岸和平的發展，這種精神令人欽佩。此次擔任秘書長，雖然感到有些惶恐和壓力，但相信，在主席、全委會同志和各位同仁的齊心協力下，新黨一定能夠克服困難，迎接挑戰，共同為新黨的未來和中華民族偉大復興努力奮鬥。

游智彬指出，新黨下一步將強化組織發展與青年培養，在既有輿論戰場上以戰養戰，為公平正義為弱勢族群發聲，與社會共呼吸共同承擔社會責任。