快訊

三重警遭撞殉職…警列隊連喊6聲「任務結束」目送靈車 天驟降大雨

鄭文燦用人不清？「委任律師」陳永來曾二度被移送懲戒法院

雷雨來襲炸北市！松山機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

賴清德：有決心解決詐騙問題 但要成全民運動才有辦法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
賴清德總統今天到基隆慶安宮，為他致贈慶安宮的「安海福民」匾額揭幕。圖／讀者提供
賴清德總統今天到基隆慶安宮，為他致贈慶安宮的「安海福民」匾額揭幕。圖／讀者提供

賴清德總統今到基隆慶安宮主持獻匾揭幕時說，打擊黑、金、槍、毒和詐騙一定要是全民運動才有辦法，所以由政府帶頭，人民支持，政府和人民共同合作打擊，才能讓人民過著安居樂業的日子。

賴清德總統今天到基隆，先去威海營區勉勵海軍131艦隊官兵，再轉赴慶安宮為他致贈慶安宮的「安海福民」匾額揭幕。

賴在慶安宮說，立法院昨天三讀通過中小企業發展條例修正條文，減輕企業者新聘員工和加薪的負擔，有助發展經濟，經濟發展果實則應該由人民共享。

賴總統也提到社會安定也很重要，行政院推動的打詐新四法，有一些內容昨天也已在立法院三讀通過，簡單的說就是加重刑責。如果詐騙金額超過500萬元，可以判3年以上10年以下，如果詐騙金額超過1億元，可以判5年以上12年以下有期徒刑，而且還罰3億元。

「清德是很有決心要解決詐騙這個問題」，賴總統表示，昨天立法院通過的只是行政院送的部分條文，如果四部法律完全通過，相信警政、司法調查單位會更有力氣打擊詐騙，讓人民可以安心一點。

行政院7月9日展開全國掃黑專案，賴總統說，他要再度向全國人民報告，他決心打擊黑、金、槍、毒，給社會安和樂利的生活空間。第一波掃黑已經抓2500人，查到7億多元，不會這樣就停止，會繼續做下去。

賴總統指出，媽祖婆保佑國泰民安風調雨順，保佑人民安居樂業。大家是媽祖的信徒，要一起當媽祖婆的「腳力」，政府和人民共同合作打擊黑、金、槍、毒和詐騙。這一定要全民運動才有辦法，不然「他們」很有組織，也有科技，很有計畫在詐騙，所以一定要政府帶頭，人民支持，共同打擊黑、金、槍、毒、詐騙、讓人民能夠過著安居樂業的日子。

賴清德總統（前中）今天到基隆慶安宮為「安海福民」匾額揭幕，前左為慶安宮主委童永，前右為基隆市議長童子瑋。記者許正宏攝影
賴清德總統（前中）今天到基隆慶安宮為「安海福民」匾額揭幕，前左為慶安宮主委童永，前右為基隆市議長童子瑋。記者許正宏攝影

媽祖 行政院 詐騙

延伸閱讀

賴清德總統登131軍艦 重申基隆軍港西遷會照期程推動

賴清德視察131艦隊 強調基隆軍港西遷落實三贏

外媒專訪 馬英九稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

影／賴清德總統送匾給基隆慶安宮 以「安海福民」還願

相關新聞

外媒專訪 馬英九稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

前總統馬英九日前接受馬來西亞星洲日報專訪，他表示，他非常關切台海目前局勢，但不致於到擔憂的地步，因不論美國或中國都不至於...

打詐專法通過2法…高額詐欺犯 可判12年併罰3億

立法院會昨三讀通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」及修正「通訊保障及監察法」，加重刑責重罰詐騙，詐欺犯獲利達一億元，最重...

賴清德：有決心解決詐騙問題 但要成全民運動才有辦法

賴清德總統今到基隆慶安宮主持獻匾揭幕時說，打擊黑、金、槍、毒和詐騙一定要是全民運動才有辦法，所以由政府帶頭，人民支持，政...

外媒專訪 馬英九：台獨賴清德絕不敢 聰明的應該知所收斂

前總統馬英九日前受馬來西亞星洲日報專訪，他批民進黨推台獨，他也不認為民進黨是基於台灣內部需要才喊台獨，一個政黨若是為了台...

「帶年輕人去有重要用意」 馬英九：盼帶台師生赴陸參訪成常態

前總統馬英九日前接受馬來西亞星洲日報專訪，談及去年、今年他帶著台灣師生到大陸參訪，他盼帶團到大陸成常年活動，讓大陸知道台...

民主學校第五期開幕 羅智強期許青年世代為民主基石

由國民黨立委羅智強擔任校長的民主學校第五期於今天開幕，本期營隊為期兩天，將國政改革、民生議題作為主軸，邀請到跨黨派委員、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。