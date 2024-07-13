賴清德：有決心解決詐騙問題 但要成全民運動才有辦法

賴清德總統今到基隆慶安宮主持獻匾揭幕時說，打擊黑、金、槍、毒和詐騙一定要是全民運動才有辦法，所以由政府帶頭，人民支持，政府和人民共同合作打擊，才能讓人民過著安居樂業的日子。

賴清德總統今天到基隆，先去威海營區勉勵海軍131艦隊官兵，再轉赴慶安宮為他致贈慶安宮的「安海福民」匾額揭幕。

賴在慶安宮說，立法院昨天三讀通過中小企業發展條例修正條文，減輕企業者新聘員工和加薪的負擔，有助發展經濟，經濟發展果實則應該由人民共享。

賴總統也提到社會安定也很重要，行政院推動的打詐新四法，有一些內容昨天也已在立法院三讀通過，簡單的說就是加重刑責。如果詐騙金額超過500萬元，可以判3年以上10年以下，如果詐騙金額超過1億元，可以判5年以上12年以下有期徒刑，而且還罰3億元。

「清德是很有決心要解決詐騙這個問題」，賴總統表示，昨天立法院通過的只是行政院送的部分條文，如果四部法律完全通過，相信警政、司法調查單位會更有力氣打擊詐騙，讓人民可以安心一點。

行政院7月9日展開全國掃黑專案，賴總統說，他要再度向全國人民報告，他決心打擊黑、金、槍、毒，給社會安和樂利的生活空間。第一波掃黑已經抓2500人，查到7億多元，不會這樣就停止，會繼續做下去。