外媒專訪 馬英九：台獨賴清德絕不敢 聰明的應該知所收斂

前總統馬英九日前受馬來西亞星洲日報專訪，他批民進黨推台獨，他也不認為民進黨是基於台灣內部需要才喊台獨，一個政黨若是為了台灣的需要與發展，不會走獨立或分離路線，跟大陸合作永遠是台灣能夠生存的重要因素。

大陸國家主席習近平今年農曆新年曾表示，統一是歷史的必然，中方一直在推動統一工作。馬英九接受星洲日報專訪表示，統一要看用什麼形態，雙方要能和平共處。大陸常講和平共存，這是最起碼的，不要利用非和平手段解決彼此爭議，能做到這點已經很不容易。目前台灣在大陸做生意的、唸書的有好幾百萬，這在過去歷史上沒有過，這是天然形成，台灣也有很多大陸學生，來台灣唸書和交朋友。

談及今年4月馬習二會，馬英九說，他與習近平相拒9年見了兩次面，覺得習近平又長高了，以前在新加坡碰面，他們看起來差不多高，這次到北京，習看起來比他高。他和習近平聊得很愉快，都覺得兩岸應合作而不應對抗，這些是一致的，但說來容易，做來不容易，「尤其像我們現在這個政府基本上是在搞台獨，搞兩個中國之類的動作，不容易跟大陸達成和平共識。」

馬英九指出，民進黨很了解他們能力有限，國際社會也不會支持，他們只會對大家說我方要民主，大陸不要民主，可是民進黨的民主在他看來，也不是太民主。他不認為民進黨是基於台灣內部需要才高喊台獨，一個政黨若是為了台灣的需要與發展，不會走獨立或分離路線，跟大陸合作永遠是台灣能夠生存的重要因素。在歷史上也是這樣，聰明的民進黨領袖應跟大陸維持和平，兩岸應該共同和互相協助發展，賴清德總統想走自己的路，如果要走到台獨，大陸也不可能妥協。

馬英九認為，賴清德絕對不敢走下去，走到後來必定吃不消，大陸比台灣大太多了，沒辦法相比，即使想拉住美國也不太可能，現在美國可能都有點困難。聰明的民進黨領袖應該要懂得知所收斂。大陸也不想跟周邊國家發生戰爭，或引發其他不友好的情況，彼此能和平發展，對大家都有利。

談及兩岸衝突點在何處，馬英九表示，大陸表示原則要和平統一，但也不排除武力統一，如果是這句話，台灣很多人聽不下去，這可能就是衝突點，但也不至於因此兵戎相見，台灣從1949年到現在，多少年了？70幾年了，都沒有真正打過仗，打仗都是在金門，沒有在台灣打過，所以很多人不知道打仗是什麼滋味，一旦真正發生戰爭，大家都知道不能開玩笑。

針對台灣南向政策要爭取東南亞國家的支持，面對大陸崛起與競爭，台灣競爭力與強處何在，馬英九說，我方有本身強項，比如說現在最流行的AI，台灣在這方面滿強，兩岸有滿多互補，如果兩岸能合作，大概是最好的解決方案，沒有必要打的你死我活，大部分台灣人應該是這樣想，除了一些非常激進、極少數的台獨派。他不認為大陸崛起會造成台灣競爭優勢受到影響，台灣還是有自己的生存空間，且跟大陸可以合作，很多人到大陸去發展，變成雙贏，這是一條應該走的路。