快訊

三重警遭撞殉職…警列隊連喊6聲「任務結束」目送靈車 天驟降大雨

鄭文燦用人不清？「委任律師」陳永來曾二度被移送懲戒法院

雷雨來襲炸北市！松山機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

外媒專訪 馬英九：台獨賴清德絕不敢 聰明的應該知所收斂

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
馬英九認為，賴清德絕對不敢走下去，走到後來必定吃不消，大陸比台灣大太多了，沒辦法相比，即使想拉住美國也不太可能，現在美國可能都有點困難。圖／聯合報系資料照片
馬英九認為，賴清德絕對不敢走下去，走到後來必定吃不消，大陸比台灣大太多了，沒辦法相比，即使想拉住美國也不太可能，現在美國可能都有點困難。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九日前受馬來西亞星洲日報專訪，他批民進黨台獨，他也不認為民進黨是基於台灣內部需要才喊台獨，一個政黨若是為了台灣的需要與發展，不會走獨立或分離路線，跟大陸合作永遠是台灣能夠生存的重要因素。

大陸國家主席習近平今年農曆新年曾表示，統一是歷史的必然，中方一直在推動統一工作。馬英九接受星洲日報專訪表示，統一要看用什麼形態，雙方要能和平共處。大陸常講和平共存，這是最起碼的，不要利用非和平手段解決彼此爭議，能做到這點已經很不容易。目前台灣在大陸做生意的、唸書的有好幾百萬，這在過去歷史上沒有過，這是天然形成，台灣也有很多大陸學生，來台灣唸書和交朋友。

談及今年4月馬習二會，馬英九說，他與習近平相拒9年見了兩次面，覺得習近平又長高了，以前在新加坡碰面，他們看起來差不多高，這次到北京，習看起來比他高。他和習近平聊得很愉快，都覺得兩岸應合作而不應對抗，這些是一致的，但說來容易，做來不容易，「尤其像我們現在這個政府基本上是在搞台獨，搞兩個中國之類的動作，不容易跟大陸達成和平共識。」

馬英九指出，民進黨很了解他們能力有限，國際社會也不會支持，他們只會對大家說我方要民主，大陸不要民主，可是民進黨的民主在他看來，也不是太民主。他不認為民進黨是基於台灣內部需要才高喊台獨，一個政黨若是為了台灣的需要與發展，不會走獨立或分離路線，跟大陸合作永遠是台灣能夠生存的重要因素。在歷史上也是這樣，聰明的民進黨領袖應跟大陸維持和平，兩岸應該共同和互相協助發展，賴清德總統想走自己的路，如果要走到台獨，大陸也不可能妥協。

馬英九認為，賴清德絕對不敢走下去，走到後來必定吃不消，大陸比台灣大太多了，沒辦法相比，即使想拉住美國也不太可能，現在美國可能都有點困難。聰明的民進黨領袖應該要懂得知所收斂。大陸也不想跟周邊國家發生戰爭，或引發其他不友好的情況，彼此能和平發展，對大家都有利。

談及兩岸衝突點在何處，馬英九表示，大陸表示原則要和平統一，但也不排除武力統一，如果是這句話，台灣很多人聽不下去，這可能就是衝突點，但也不至於因此兵戎相見，台灣從1949年到現在，多少年了？70幾年了，都沒有真正打過仗，打仗都是在金門，沒有在台灣打過，所以很多人不知道打仗是什麼滋味，一旦真正發生戰爭，大家都知道不能開玩笑。

針對台灣南向政策要爭取東南亞國家的支持，面對大陸崛起與競爭，台灣競爭力與強處何在，馬英九說，我方有本身強項，比如說現在最流行的AI，台灣在這方面滿強，兩岸有滿多互補，如果兩岸能合作，大概是最好的解決方案，沒有必要打的你死我活，大部分台灣人應該是這樣想，除了一些非常激進、極少數的台獨派。他不認為大陸崛起會造成台灣競爭優勢受到影響，台灣還是有自己的生存空間，且跟大陸可以合作，很多人到大陸去發展，變成雙贏，這是一條應該走的路。

至於為何此次大選國民黨落敗，是否意味台人支持台獨，馬英九認為，國民黨內部或本身問題是敗選的主因之一。在台灣跟大陸、統獨方面，國民黨交雜在中間，但從另一角度看，台灣沒有變成只有一種想法，這也不是一件壞事，多元應該是正常的。民進黨口號很多，聲勢很大，選起來不過四成得票，沒有拿到五、六成，可見一般民眾對民進黨仍有點保留，這不是壞事，若社會意見過於一致，真的會出事，膽子就會很大，做些平常不敢做的事，其實不見得是好事。他最後說，他也在寫一本自傳，回憶自己的過去，規劃自己的未來。

今年4月10日，中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。聯合報系資料照／記者廖士鋒攝影
今年4月10日，中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。聯合報系資料照／記者廖士鋒攝影

台獨 國民黨 民進黨 習近平 賴清德 馬習二會 馬英九

延伸閱讀

「帶年輕人去有重要用意」 馬英九：盼帶台師生赴陸參訪成常態

賴清德視察131艦隊 強調基隆軍港西遷落實三贏

外媒專訪 馬英九稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

賴清德總統送匾給基隆慶安宮 以「安海福民」還願

相關新聞

外媒專訪 馬英九稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

前總統馬英九日前接受馬來西亞星洲日報專訪，他表示，他非常關切台海目前局勢，但不致於到擔憂的地步，因不論美國或中國都不至於...

打詐專法通過2法…高額詐欺犯 可判12年併罰3億

立法院會昨三讀通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」及修正「通訊保障及監察法」，加重刑責重罰詐騙，詐欺犯獲利達一億元，最重...

賴清德：有決心解決詐騙問題 但要成全民運動才有辦法

賴清德總統今到基隆慶安宮主持獻匾揭幕時說，打擊黑、金、槍、毒和詐騙一定要是全民運動才有辦法，所以由政府帶頭，人民支持，政...

外媒專訪 馬英九：台獨賴清德絕不敢 聰明的應該知所收斂

前總統馬英九日前受馬來西亞星洲日報專訪，他批民進黨推台獨，他也不認為民進黨是基於台灣內部需要才喊台獨，一個政黨若是為了台...

「帶年輕人去有重要用意」 馬英九：盼帶台師生赴陸參訪成常態

前總統馬英九日前接受馬來西亞星洲日報專訪，談及去年、今年他帶著台灣師生到大陸參訪，他盼帶團到大陸成常年活動，讓大陸知道台...

民主學校第五期開幕 羅智強期許青年世代為民主基石

由國民黨立委羅智強擔任校長的民主學校第五期於今天開幕，本期營隊為期兩天，將國政改革、民生議題作為主軸，邀請到跨黨派委員、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。