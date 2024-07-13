中索聯合聲明妄稱台灣是中國一部分 外交部嚴正駁斥

外交部今天指出，中國國家主席習近平12日會晤索羅門群島總理馬內列（Jeremiah Manele），會後發表「中華人民共和國與索羅門群島聯合聲明」，妄稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，外交部對此予以嚴正駁斥。

外交部嚴正重申，中華民國台灣是民主自由國家，民主台灣與專制中國互不隸屬是長期以來國際公認的客觀事實，也是當前台海的現狀；中華人民共和國從未統治過台灣，台灣更不是中華人民共和國的一部分，只有台灣的民選政府才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣人民，中國及其扈從國都無權置喙。

外交部再次呼籲扈從中國的國家切勿罔顧歷史，更要認清極權專制政府的本質，而非一味配合中國顛倒是非、惡意貶抑台灣主權及合理化中國威權擴張意圖的言論，徒增國際社會的不穩定。

外交部指出，台灣將持續捍衛自由民主價值，並與所有民主陣營夥伴強化合作，共同遏制威權主義擴張，堅定守護台海的和平安全，並維護印太地區的自由、開放與繁榮。