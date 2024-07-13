「帶年輕人去有重要用意」 馬英九：盼帶台師生赴陸參訪成常態

前總統馬英九日前接受馬來西亞星洲日報專訪，談及去年、今年他帶著台灣師生到大陸參訪，他盼帶團到大陸成常年活動，讓大陸知道台灣人也有很多愛好和平、願意交朋友的。

馬英九說，曾於2016年到訪馬來西亞發表演說，他很想再到馬來西亞走走，因這個地方本身很吸引人，馬來西亞很可貴，華人把中華文化跟當地文化結合起來，這很不容易做到，這也使得華人力量更大，真的非常好。

馬英九說，如果有機會當然願意再去馬來西亞，可是目前還沒有什麼計畫。他以前不懂馬來西亞有這麼多華人會講華語，對中華文化也有很深的了解，跟東南亞其他國家相比，沒有一個像馬來西亞有這麼多人可以說中文，單單是中華文化的保護就非常不容易，中文程度非常好，有機會的話願意再去。他對當地最印象深刻的食物是肉骨茶，還有娘惹糕。

談及為何台商這幾年湧至越南和印尼投資，馬來西亞非台商首選。馬英九說，馬國要吸引台商一點都不難，尤其在高科技方面，水準較高的產業還是會選擇到馬國投資。越南人口比馬國多一點，但經濟方面沒有馬國好，印尼更是這樣。馬來西亞算是一塊福地，沒有經過什麼戰亂，一直都很好，且會講華語，一直都很好。

馬英九表示，他記得上次到馬來西亞演講時，觀眾裡有人拿個牌子，寫著「我們是政大國貿系的學生」，非常親切，馬國有很多留台生，他覺得這個很好。如果有這麼多馬來西亞的僑生在台灣唸過書，要拉起關係很容易，根本不費什麼力氣，留台生是台馬之間的重要橋樑。他認為台灣的僑生政策不但要推，還應該大大的推，讓更多人能結合在一起。在講華語的普及性方面，不論是越南、印尼甚至是菲律賓都無法跟馬來西亞比，因為沒有根基。

另一方面，馬英九卸任總統後，自2023年起以馬英九基金會董事長的身分帶著台灣師生到大陸各省份參訪與交流。馬英九被問到通過兩岸學生交流，是否能為兩岸和平帶來希望，他回應，年輕人不會想那麼遠，畢竟太遙遠，就讓大人去想，他們只想要怎麼樣交朋友，這其實也很正常。

馬英九認為，能夠這樣做（指學生交流）對台灣其實有利，因為如果有很多大陸年輕人願跟台灣人交往，願意來台灣，要打仗就不容易，除非大陸很恨台灣，才想要打仗，大陸沒有理由恨台灣，台灣也無理由恨大陸。他提到民調問台灣年輕人要不要當兵，都沒有人要，都不當兵。他也肯定帶著年輕人到大陸看看，對和平統一絕對有幫助。帶團去也是種潛移默化，讓大陸知道台灣人也有很多愛好和平、願意交朋友的，慢慢發展多的話，社會較趨於安定，帶年輕人去有很重要的用意。

馬英九也說，他盼帶團到大陸能成常年活動，過去兩次是到廣州、上海、北京等地，下次希望去東北看看，去西北看看。