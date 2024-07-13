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民主學校第五期開幕 羅智強期許青年世代為民主基石

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
由國民黨立委羅智強擔任校長的民主學校第五期於今天開幕，本期營隊為期兩天，將國政改革、民生議題作為主軸，邀請到跨黨派委員、公民團體與學者專家授課。圖／羅智強辦公室提供
由國民黨立委羅智強擔任校長的民主學校第五期於今天開幕，本期營隊為期兩天，將國政改革、民生議題作為主軸，邀請到跨黨派委員、公民團體與學者專家授課。圖／羅智強辦公室提供

國民黨立委羅智強擔任校長的民主學校第五期於今天開幕，本期營隊為期兩天，將國政改革、民生議題作為主軸，邀請到跨黨派委員、公民團體與學者專家授課。羅智強表示，他期許更多的青年世代可以投入公共志業，一起成為民主的基石。

羅智強說，之所以堅持不懈舉辦民主學校，從去年至今連續舉辦五期，培訓近150位學員，其實就是深受過去舉辦青塾成功經驗的影響，當年培訓出來的殷偉、徐巧芯、凌濤、楊植斗等，現在都是藍營最堅強的年輕世代，在各地為公共事務致力努力。

羅智強表示，第五期共召募35位青年學員，平均年齡僅23歲，除了傳統的法政新聞人文社科學群外，第五期很特別的是也招募到包括物理、生物、電機、化學、資訊等許多理工科的夥伴，期許這些理工背景年輕朋友的加入，可以為國民黨、中華民國的公共參與帶來更多元的視角。

羅智強以民主制衡的價值勉勵學員，表示一個民主國家之所以民主，關鍵就在於在野黨與民主制衡的存在，有制衡、才有民主，沒有在野黨的存在，民主就無法彰顯，期許更多的青年世代可以投入公共志業，一起成為民主的基石，監督制衡政府，讓行政權更好運行，才能讓國家安全、人民安居樂業。

羅智強也預告，明日預計邀請到包括國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、立法院副院長江啟臣等重量級來賓蒞臨。

國民黨 羅智強

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