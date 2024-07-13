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外媒專訪 馬英九稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統馬英九。圖／聯合報資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報資料照片

前總統馬英九日前接受馬來西亞星洲日報專訪，他表示，他非常關切台海目前局勢，但不致於到擔憂的地步，因不論美國或中國都不至於願意看到台海發生戰爭。當然他不敢說永遠不會發生，用英文來說是「不是不可能，但不太可能」。他也說到，賴清德總統自稱是務實台獨工作者，但再務實，台獨都不可能實現，有時覺得賴有點天真。

馬英九提到，大陸發展到目前階段，已取得不錯成就，相信陸方一定會珍惜，大陸在經濟科技方面可說突飛猛進，中國人的智慧應該是可以想像的，越往前發展的話，大陸就會越謹慎，因成果得來不易，不要一下子遭遇到傷害，像美國和大陸的關係現在也是越來越好。

馬英九認為，美國會了解有些領域不可能永遠領先大陸，雙邊和平競爭對雙方都有利。他對美國和大陸的關係沒有那麼悲觀，雙方都知道一旦動武是兩敗俱傷。

馬英九受訪也談到海外華人關心台海局勢，他表示他相當樂觀。主要是兩岸溝通交流密切，在大陸的台商有幾百萬人，這些條件都不容易達成，一旦有了後就非常有意義，大陸領導人對此理解。相信大陸也不願輕易動武，一旦動武，不論結果如何，都是老百姓受害，大陸非常了解這一點，大家已打造出一個更為有好的結構，讓雙方能夠朝向和平方向發展，大陸當然要搞統一，但如果手段不能和平，過程不能民主的話，台灣人不會接受。

馬英九談及美國今年總統大選對台海穩定的影響，他不免表露出擔憂，他表示美國總統拜登欲振乏力，美國前總統川普常常會盲動，不是很穩健，這是他叫擔心的。當然拜登、川普他們絕對不會想用和平以外的方式跟中共打交道，那也是美國付不起的代價。

針對外界認為，統獨課題上，民進黨、國民黨和民眾黨差別不大的問題，馬英九對此不認同，強調國民黨贊成和平統一，但不贊成武力統一。民進黨反對統一，民進黨根本不承認自己是中國人，這就不太一樣；至於民眾黨，大概是在中間，比較溫和，對統一問題沒有太強烈看法。他自嘲，不要說跟大陸統一，台灣內部意見都不能完全一致。

馬英九再強調，國民黨和平統一立場未變，這也不能改變，中華民國憲法本就沒有排除「統一」這個選項。不可能跟大陸武力統一。國民黨主張基本上符合中國歷史傳統，且支持和平，反對台灣獨立，這跟絕大部分的台灣人想法一致，在台灣真正支持台獨的人並不多。台灣是個複雜社會，人民各有想法，這也不是壞事，民主社會本就應該如此。

馬英九說，以現任的賴清德和前總統蔡英文來看的話，一般人還覺得蔡英文較溫和，賴清德雖常常說自己是個務實台獨工作者，但不管怎樣務實，台獨都不可能實現，這絕對不是非常務實的事情，有時覺得賴清德有點天真。

台獨 美國 馬英九

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