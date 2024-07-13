賴清德總統送匾給基隆慶安宮 以「安海福民」還願
賴清德總統今天到基隆市慶安宮，為他致贈給慶安宮的「安海福民」匾額揭幕。賴總統說，身為總統，代表人民特別來獻匾，感謝「媽祖婆」對台灣這塊土地，對全國人民的保佑。
賴總統今天上午10點15分先到基隆威海營區，登艦慰問海軍131艦隊官兵，11點轉赴慶安宮，主持高掛在正殿上方的「安海福民」匾額揭幕儀式。
賴總統說，今天到慶安宮有3個原因，第一個心願是要來犒謝神恩，感恩答謝天上聖母媽祖婆大展神通，保佑2024年總統、立委平平安安，順利舉辦選舉，也保佑他高票當選中華民國第16任總統。
其次是為台灣祈福，特別是現在是7月，過不久就進入台灣的颱風季節。他特別來祈求媽祖婆保佑台灣國泰民安，風調雨順，基隆四時無災，八節有慶，所有的善男信女大家闔家平安大賺錢。
賴總統表示，此行第3個原因是身為慶安宮信徒的一份子，他的舅舅（慶安宮主委童永）常常勉勵他要努力，「改天要送一個匾來」。他很榮幸有機會親自送匾，彰顯媽祖娘娘的神威。
賴總統說，他的匾的題詞時「安海福民」，大家都很清楚，媽祖婆就是海神，過往無論是移民或是兩岸中間往來的船隻，都可以平平安安、順順利利。
經過數百年的演變，媽祖婆不只是在海上的海神，也已經是台灣最主要的信仰之一。所有的信徒有任何困難，都可以來祈求媽祖婆作主，指引明路，可以說是神威廣大。所以他身為總統，代表人民特別來獻匾，感謝媽祖婆對台灣這塊土地，對全國人民的保佑。
童永今年高齡98歲，日本據台、治台時期，與賴清德的媽媽同住台北州基隆郡萬里莊，兩人同姓同輩。童永年輕時到基隆經商創業，在愛三路、南榮路開店。賴清德的父親早逝，年幼時隨媽媽到基隆時，賴母多會帶去拜訪童永，賴清德要稱童永「舅舅」。
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